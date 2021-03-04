У Сумах медична галузь готується до можливого загострення ситуації з COVID-19 У зв'язку з можливістю загострення ситуації щодо поширення коронавірусної інфекції серед жителів Сумської міської територіальної громади медична галузь та профільне управління готуються оперативно реагувати на виклики пандемії.

Так, з метою інформування сумчан з приводу поширення COVID – 19 на території громади в міській раді відбувся брифінг, на якому заступник міського голови Тамара ІЩЕНКО, начальник управління охорони здоров'я Олена ЧУМАЧЕНКО, директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Алла ОВОДЕНКО, т. в. о. директора КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Вікторія БУГАЄНКО, директор КНП «Клінічна лікарня № 4» Андрій СУХОМЛИН та директор КНП «Клінічна лікарня № 5» В'ячеслав ПЕТРЕНКО доповідали про поточну ситуацію в питанні боротьби з коронавірусною інфекцією.

Як зауважили на початку брифінгу посадовці, за підсумками останніх тижнів лютого та одного тижня поточного місяця у Сумах кількість осіб із інфекцією поступово збільшується. Окрім цього, спостерігається зростання кількості госпіталізованих пацієнтів.

Заступник міського голови Тамара Іщенко нагадала присутнім про заходи, які впроваджуються владою територіальної громади з метою протидії поширенню хвороби. Так, у п'ятницю, 5 березня, міською комісією з питань ТЕБ та НС прийнято рішення про заборону проведення усіх масових заходів.

«Всім відомо, що карантин в Україні продовжено до 30 квітня. На території Сумської громади останнім часом спостерігається перевищення нормативних показників захворюваності на 4,4%. У зв’язку з таким перевищенням на території громади встановлено «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки, що передбачає собою ряд карантинних обмежень, в даному випадку заборону проведення масових заходів різного характеру, – повідомила Тамара Іщенко. – Міська влада продовжує впроваджувати необхідні заходи аби запобігти поширенню хвороби на території громади. Щоденно працюють мобільні групи з контролю за дотриманням карантинних обмежень. Однак, епідеміологічна ситуація в місті залежить від спільної дисципліни».

Начальник управління охорони здоров'я Олена Чумаченко проаналізувала динаміку захворювання. Так, протягом останніх двох тижнів спостерігається динаміка зростання захворюваності, щотижнево захворюваність на коронавірусну інфекцію підвищується на 20%. За минулий тиждень захворіли 464 сумчани, що на 20% більше ніж попереднього тижня. Також, на території громади спостерігається збільшення показників летальності від даної хвороби – за минулий тиждень померло 13 містян, попереднього тижня летально завершилось шість випадків хвороби.

Начальник управління охорони здоров'я нагадала, – ліжка для лікування хворих на коронавірусну інфекцію розгорнуті на базі дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди, яка до того ж є опорною для лікування хворих на COVID-19 дітей з усієї Сумської області та міських клінічних лікарень № 4 і № 5.

«Майже 9% сумчан вже захворіли на коронавірусну хворобу. Більшість, а саме 94% від загальної кількості недужих, – одужали, продовжують хворіти 1138 пацієнтів. За останню добу виявлено сім випадків захворюваності на COVID-19, одужало 38 пацієнтів, померла одна особа. З початку ПЛР-тестування, а саме з початку квітня, у Сумах зареєстровано 23781 особа з позитивним ПЛР-дослідженням. Серед них 22848 дорослих та 933 дитини», – повідомила Олена Чумаченко.

Вона також наголосила, – останнім часом спостерігаються перебіги коронавірусної хвороби середнього та тяжкого рівнів, які викликають необхідність госпіталізації та кисневої підтримки.

Із загальної кількості ліжок для пацієнтів хворих на коронавірус у міських клінічних лікарнях та дитячій лікарні Святої Зінаїди вільними залишаються 84 ліжка – всі вони забезпечені киснем.

Підтвердила зростання захворюваності серед населення і директор ЦПМСД № 1 Алла Оводенко: «Після березневих свят в рази збільшилась кількість пацієнтів. Минулого понеділка в нас було лише 20 звернень, вчора, після свят, до нас звернулось 80 осіб. Пацієнти звертаються з підвищеною температурою, ознаками респіраторних хвороб. Всім цим пацієнтам ми проводимо забір мазків на ПЛР. Вчора, ми доправили до обласної лабораторії майже 100 зразків».

Вона нагадала, що за консультативною допомогою, у разі виникнення питань стосовно COVID-19, сумчани можуть звертатися до фахівців call-центру ЦПМСД № 1 за номерами: 78-77-00 та (050)4702003. Call-центр працює з 7:00 до 18:00 по буднях, та з 8:00 до 18:00 у вихідні дні.

Директор лікарні № 5 В'ячеслав ПЕТРЕНКО підкреслив, що потужності лікарні, яку він очолює, розраховані на 200 пацієнтів, хворих на коронавірус. На другому поверсі медичного закладу нині триває ремонт поліклінічного відділення, з тим, аби в разі необхідності розгорнути додаткові ліжко-місця.

«Зараз до лікарні госпіталізовано 91 пацієнта, 51 – на кисневій підтримці, вісім – у відділенні інтенсивної терапії, до апарату ШВЛ підключений один хворий.

Лікарня повною мірою укомплектована всіма необхідними засобами індивідуального захисту та має всі необхідні можливості для діагностики та лікування хвороби», – зауважив В'ячеслав Петренко.

У стаціонарі дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди зараз перебувають 74 дитини, з них 37 дітей хворіють на COVID-19 (чотири поміщені до відділення інтенсивної терапії), ще 37 маленьких пацієнтів перебувають у лікарні з іншими інфекційними патологіями.

За повідомленням т. в. о. директора лікарні Вікторії Бугаєнко, у медзакладі розгорнуто 115 діжок для маленьких пацієнтів, хворих на коронавірус. У разі необхідності є можливість розгорнути ще 115 резервних ліжок. Тобто в загальному, якщо буде необхідність, лікарня зможе задіяти 230 ліжок.

«Ми чітко бачимо підвищення рівня госпіталізації. Якщо ще два тижні тому до нас щоденно зверталось до десяти осіб, які мали діагноз «гостра респіраторна хвороба» і «підозра на коронавірусну інфекцію», то на сьогодні таких звернень до 20, – повідомила керівник лікарні. – Станом на 10 березня в закладі перебувають 70 пацієнтів. Із них п'ятьом встановлено діагноз «коронавірусна хвороба», у 32 – підозра на коронавірус. Всі вони ізольовані. В закладі ми маємо можливість забезпечити киснем 66 пацієнтів, у нас є кріоциліндр і центральна система киснепостачання. Ми також повністю забезпечені діагностичною базою згідно стандартів».

Крім того, зауважила Вікторія Бугаєнко, в закладі розгорнуто п'ять анестезіологічних бригад у складі яких працює 94 медичні працівники. Станом на сьогодні 98% медиків, які задіяні в медичних бригадах даної лікарні вже отримали перше щеплення проти COVID-19.

Вікторія Бугаєнко також зауважила, що за останні місяці у дітей змінилась клініка коронавірусної хвороби. Якщо раніше у маленьких пацієнтів проявлялись шкірні висипи, але не було порушень зі сторони згортувальної системи крові, то наразі такі порушення спостерігаються, і пацієнти потребують додаткової терапії. Тож батькам вона радить, у разі виявлення підвищення температури тіла у дітей, не зволікати, відразу звертатись за медичною допомогою до педіатра або ж до сімейного лікаря.

Міська клінічна лікарня № 4 також у повній мірі забезпечена лікарськими засобами та засобами індивідуального захисту, наголосив очільник медичної установи Андрій Сухомлин.

За його словами, у лікарні розгорнуто 30 ліжок для хворих на коронавірус, з них 12 інфекційних боксів, до яких підведено кисень. Для надання пацієнтам цілодобової медичної допомоги у лікарні сформовано чотири бригади медичних працівників. Наразі всі ліжка задіяні, з усіх хворих 28 пацієнтів отримують кисень вільним потоком та двоє перебувають на неінвазивній вентиляції легенів.

За інформацією управління охорони здоров'я, торік, у міських медичних закладах проліковано 1467 пацієнтів, хворих на COVID-19. Для виконання заходів, пов’язаних з протидією поширенню на території Сумської громади коронавірусної інфекції, з бюджету громади спрямовано 29,6 млн грн.

Заступник очільника Сум Тамара Іщенко наголосила, що всі медичні установи міста готові до можливого ускладнення ситуації. Однак, аби не призвести до загострення, вона закликала жителів громади дотримуватись карантинних заходів.