Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Коронавирус на Сумщине: третья волна пошла

Больше всего случаев зафиксировано традиционно в Сумах, а также Кролевецком районе и Шостке.

На понедельник, 8 марта, в области уже 49 850 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад 48 686). После 922 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 1164. Относительный рост за неделю повысился с 1,9% до 2,4%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 1 352 134 до 1 406 800. Рост увеличивается – 4% (было 3,4%).

В Сумах уже 23714 случая заражения, за 7 дней добавилось 464 новых случаев (неделей ранее 375); дальше Сумской район – 2956, добавилось 52 (45); Конотоп – 2346, добавилось 47 (31); Ахтырка – 2239, добавилось 63 (29); Ромны – 2097, добавилось 23 (16); Шостка – 2081, добавилось 80 (51); Кролевецкий район – 1784, добавилось 166 (128); Глухов – 1360, добавилось 8 (7); Лебедин – 1361, добавилось 21 (13); Тростянецкий– 1326, добавилось 26 (32); Белопольский – 1263, добавилось 17 (19); Бурынский – 1008, добавилось 11 (12); Роменский – 929, добавился 15 (1); Путивльский – 755, добавилось 18 (17); Недригайловский – 647, добавилось 10 (16); Ахтырский – 657, добавилось 36 (16); Краснопольский – 553, добавилось 11 (13); Липоводолинский – 542, добавилось 4 (3); Конотопский – 528, добавилось 15 (32); Ямпольский – 538, добавилось 64 (57); Глуховский – 372, добавилось 2 (0); Середина-Будский – 253, добавилось 0 (0); Лебединский – 220, добавилось 6 (3); Великописаревский – 168, добавился 1 (2); Шосткинский – 153, добавилось 4 (4).

За неделю на Сумщине выздоровели 493 человек (неделей раньше 1027): в Сумах – 126 (550), дальше Кролевецкий район – 50 (68), Конотоп – 49 (41), Тростянецкий район – 39 (17), Шостка – 37 (27), Бурынский – 36 (7), Ахтырка – 33 (29), Ямпольский – 22 (13), Путивльский район – 16 (10), Лебедин – 15 (6), Ромны – 14 (45), Сумской – 13 (89), Роменский – 8 (12), Белопольский– 7 (28), Липоводолинский – 6 (25), Ахтырский – 5 (10), Недригайловский– 4 (10), Глухов – 3 (33), Лебединский – 3 (2), Краснопольский – 2 (33), Великописаревский – 1 (3), Середина-Будский – 1 (2), Шосткинский – 1 (0 ), Глуховский – 0 (13), Конотопский – 0 (3).

Всего выздоровело 46 532 (было 46 039). Процент выздоровления упал – 93,3% (7 дней назад был 94,6%), среднеукраинский тоже уменьшился – 85,2% (было 86,7%) – 1 198 254 из 1 406 800.

За прошедшую неделю было зафиксировано 25 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 13): в Сумах – 13 (всего 283), Конотопе – 3 (53), Кролевецком районе – 3 (38), Сумском – 2 (34), Ямпольском – 2 (3), Белопольском – 1 (21), Краснопольском – 1 (11), Ахтырке – 0 (22), Тростянецком районе – 0 (20), Глухове – 0 (20), Шостке – 0 (28), Роменском – 0 (18), Путивльском районе – 0 (17), Конотопском – 0 (14), Лебединском – 0 (7), Липоводолинском – 0 (7), Бурынском – 0 (19), Ахтырском – 0 (9), Ромнах – 0 (34), Лебедине – 0 (13), Недригайловском – 0 (8 ), Глуховском – 0 (7), Середина-Будском – 0 (5), Великописаревском – 0 (3), Шосткинском – 0 (2).

Всего 696. Процент смертности вырос – 1,4% (было 1,38%). В Украине выше – 1,93% (было 1,93%) – 27 128 из 1 406 800.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 по-прежнему на 13-е месте.

Общество
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Коронавирус на Сумщине: третья волна пошла
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Цитата

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голова Сумської ОДА
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