Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:43294

Сумчан попереджають про небезпеку на льоду

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення наголошує на необхідності дотримуватися правил поводження на кризі.

Навесні лід тонкий і не достатньо міцний, тому краще утриматися від виходу на нього. Виходити на лід безпечно лише тоді, коли його товщина досягне 7 см. (при цьому в розрахунок береться лише товщина нижнього, зеленуватого шару льоду). Масова пішохідна переправа може бути організована лише при товщині льоду понад 15 см. Для влаштування катка товщина льоду повинна бути не менше 12 см.

Лід може бути неміцним біля стоку води (наприклад, із ферми або фабрики); тонкий або крихкий він поблизу кущів, очерету, під кучугурами, у місцях, де водорості вмерзли у лід; під снігом і там, де б'ють ключі, де швидкий плин або струмок впадає в річку, крига також завжди тонша. Також лід може нещільно з'єднуватися із сушею, можливі тріщини, під льодом може бути повітря.

Слід врахувати, що і зимова підлідна ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил поводження:

  • - не можна пробивати поряд багато ополонок;
  • - не можна збиратись поряд великими групами;
  • - не можна пробивати лунки на переправах;
  • - не можна ловити рибу біля промоїн;
  • - потрібно завжди мати при собі шнурок довжиною 12-15 м.

У випадку, якщо ви все ж провалились:

  • - не піддавайтесь паніці;
  • - намагайтеся утриматись на плаву, уникаючи занурення з головою ;
  • - намагайтесь вилізти на лід, наповзаючи на його край грудьми і почергово витягуючи на поверхню ноги ;
  • - намагайтесь якомога ефективніше використати своє тіло, збільшуючи ним опорну площу.

Вибравшись із льодового пролому, необхідно відкотитись, а потім повзти в той бік, звідки прийшли і де міцність льоду перевірена.

Якщо у вас на очах під лід провалилась людина:

  • - крикніть, що ви йдете на допомогу;
  • - наближайтесь до ополонки поповзом, широко розкинувши руки ;
  • - підкладіть під себе лижі, дошку, фанеру ;
  • - не підповзаючи до самого краю ополонки, подайте потерпілому палицю, лижу, шарф, шнурок, санки чи щось подібне і витягніть його на лід;
  • - витягши потерпілого на лід, разом з ним поповзком повертайтесь назад.

Якщо рятувальників кілька, необхідно, взявши один одного за ноги, лягти на лід ланцюжком і рухатись до пролому. Діяти слід рішуче і швидко – постраждалий швидко мерзне в крижаній воді, мокрий одяг тягне його донизу.

Після того, як потерпілого витягли з води, його необхідно вкрити від вітру і якнайшвидше доставити в тепле місце, розтерти, переодягнути в сухий одяг і напоїти чаєм.

Общество
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