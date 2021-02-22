Коронавирус на Сумщине: надвигается третья волна? Больше всего случаев зафиксировано традиционно в Сумах, Кролевецком и Ямпольском районах.

На понедельник, 1 марта, в области уже 48 686 случая заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад 47 764). После 709 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 922. Относительный рост за неделю повысился с 1,5% до 1,9%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 1 307 662 до 1 352 134. Рост увеличивается – 3,4% (было 2,7%).

В Сумах уже 23250 случая заражения, за 7 дней добавилось 375 новых случаев (неделей ранее 292); дальше Сумской район – 2904, добавилось 45 (24); Конотоп – 2299, добавилось 31 (20); Ахтырка – 2176, добавилось 29 (25); Ромны – 2074, добавилось 16 (16); Шостка – 2001, добавилось 51 (29); Кролевецкий район – 1618, добавилось 128 (102); Глухов – 1352, добавилось 7 (6); Лебедин – 1340, добавилось 13 (17); Тростянецкий– 1300, добавилось 32 (49); Белопольский – 1246, добавилось 19 (11); Бурынский – 997, добавилось 12 (26); Роменский – 914, добавился 1 (4); Путивльский – 737, добавилось 17 (4); Недригайловский – 637, добавилось 16 (12); Ахтырский – 621, добавилось 16 (7); Краснопольский – 542, добавилось 13 (16); Липоводолинский – 538, добавилось 3 (9); Конотопский – 513, добавилось 32 (3); Ямпольский – 474, добавилось 57 (26); Глуховский – 370, добавилось 0 (0); Середина-Будский – 253, добавилось 0 (1); Лебединский – 214, добавилось 3 (3); Великописаревский – 167, добавилось 2 (4); Шосткинский – 149, добавилось 4 (3).

За неделю на Сумщине выздоровели 1027 человек (неделей раньше 611): в Сумах – 550 (220), дальше Сумской район – 89 (35), Кролевецкий – 68 (15), Ромны – 45 (6), Конотоп – 41 (43), Глухов – 33 (16), Краснопольский – 33 (14), Ахтырка – 29 (26), Белопольский– 28 (17), Шостка – 27 (53), Липоводолинский – 25 (12), Тростянецкий район – 17 (26), Ямпольский – 13 (29), Глуховский – 13 (7), Роменский – 12 (13), Путивльский район – 10 (12), Ахтырский – 10 (9), Недригайловский– 10 (17), Бурынский – 7 (1) Лебедин – 6 (22), Конотопский – 3 (4), Великописаревский – 3 (4), Лебединский – 2 (5), Середина-Будский – 2 (2), Шосткинский – 0 (3).

Всего выздоровело 46 039 (было 45 012). Процент выздоровления вырос – 94,6% (7 дней назад был 94,2%), среднеукраинский упал – 86,7% (было 87,7%) – 1 171 724 из 1 352 134.

За прошедшую неделю было зафиксировано 13 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 16): в Сумах – 6 (всего 270), Кролевецком– 4 (35), Конотопе – 1 (50), Ахтырке – 1 (22), Тростянецком районе – 1 (20), Сумском – 0 (32), Глухове – 0 (20), Краснопольском – 0 (10), Шостке – 0 (28), Роменском – 0 (18), Путивльском районе – 0 (17), Конотопском – 0 (14), Лебединском – 0 (7), Липоводолинском – 0 (7), Бурынском – 0 (19), Белопольском – 0 (20), Ахтырском – 0 (9), Ромнах – 0 (34), Лебедине – 0 (13), Недригайловском – 0 (8 ), Глуховском – 0 (7), Середина-Будском – 0 (5), Великописаревском – 0 (3), Шосткинском – 0 (2), Ямпольском – 0 (1).

Всего 671. Процент смертности – 1,38% (было 1,38%). В Украине выше – 1,93% (было 1,92%) – 26 050 из 1 352 134.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 по-прежнему на 13-е месте.