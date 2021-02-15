Садибу Харитоненків в Сумах можуть внести до проєкту "Велика реставрація" У Сумах відновлюватимуть садибу родини цукрозаводчиків Харитоненків. На проєкт реконструкції з обласного бюджету планують витратити 1,5 мільйонів гривень, аби він потрапив до всеукраїнського проєкту "Велика реставрація".

Іван Мозговий, голова вільної профспілки Сумського держуніверситету, який відповідає зараз за пам’ятку архітектури, розповів, що після попередніх ремонтних робіт із садиби вкрали різного обладнання на близько 60 мільйонів гривень.

Садиба родини цукрозаводчиків Харитоненків ХІХ століття у Сумах - архітектурна пам’ятка місцевого значення, йдеться в сюжеті Суспільного.

До комплексу входили торгова контора, родова садиба з господарськими приміщеннями і сад. До Другої світової війни в конторі діяв дитячий санаторій, під час війни – шпиталь, у повоєнний час – контора цукротресту, міська поліклініка.

Після 1991 року тут розміщувалося міське управління архітектури.

“Заклад був переданий під опіку університету, і безпосередньо відповідальним за нього був пан Васильєв (колишній ректор СумдУ – ред.). Там зідрано все. Там витягнуто все обладнання, забрано плитку, труби, кондиціонери, меблі і так далі, на десятки мільйонів”, – розповів Іван Мозговий.

“Це не відповідає все дійсності. Коли відбувся процес об’єднання, охорони не було зовсім ніякої, і скількись років її зовсім не було. Тому, що, коли, як зникало – питання не до мене, а до відповідних органів, які можуть цим опікуватися. Як тільки академія була приєднана, одразу там була поставлена охорона. Щорічно університет витрачає на охорону від 400 до 500 тисяч гривень”, – зазначив почесний ректор СумДУ Анатолій Васильєв.

У 2016-му академія стала підрозділом Сумського держуніверситету, відтак і будівлею опікувався цей виш. За словами колишнього ректора Академії банківської справи Анатолія Єпіфанова, загалом на реконструкцію витратили понад 100 мільйонів. Зараз йдеться про більші гроші, вважає головний архітектор Сумщини Володимир Биков.

“Сьогодні 120 мільйонів гривень буде мало. Тому що, якщо ми розглядаємо не тільки саму споруду, а благоустрій, територію, ми вбачаємо, що це буде комплексна проєктна документація – тут же паркова зона, і Псел, і інші прилеглі території. Це комплексна така структура не тільки в рамках самої будівлі, самих приміщень які сьогодні існують", – розповів Биков.

Міністерство культури та інформаційної політики запланувало реставрацію та добудову 150 культурних об’єктів України у наступні три роки. Про це на всеукраїнському форумі "Україна 2030. Інфраструктура" заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

"В Сумській області комплекс садиби Харитоненків – надзвичайно цікавий об’єкт, який почали будувати, не добудували, стоїть в самому центрі міста і може стати перлиною для Сум”, – сказав міністр.

За словами начальника відділу комунікацій Нацполіції Сумщини Володимира Крупецьких, у червні 2017 року щодо розкрадання майна з садиби Харитоненків була відкрита кримінальна справа за статтею "крадіжка". У березні 2019 року вона була закрита за відсутністю факту злочину. Підозру нікому не оголошували.