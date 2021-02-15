Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:45153

Садибу Харитоненків в Сумах можуть внести до проєкту "Велика реставрація"

У Сумах відновлюватимуть садибу родини цукрозаводчиків Харитоненків. На проєкт реконструкції з обласного бюджету планують витратити 1,5 мільйонів гривень, аби він потрапив до всеукраїнського проєкту "Велика реставрація".

Іван Мозговий, голова вільної профспілки Сумського держуніверситету, який відповідає зараз за пам’ятку архітектури, розповів, що після попередніх ремонтних робіт із садиби вкрали різного обладнання на близько 60 мільйонів гривень.

Садиба родини цукрозаводчиків Харитоненків ХІХ століття у Сумах - архітектурна пам’ятка місцевого значення, йдеться в сюжеті Суспільного.

Садибу Харитоненків в Сумах можуть внести до проєкту "Велика реставрація"

До комплексу входили торгова контора, родова садиба з господарськими приміщеннями і сад. До Другої світової війни в конторі діяв дитячий санаторій, під час війни – шпиталь, у повоєнний час – контора цукротресту, міська поліклініка.

Садибу Харитоненків в Сумах можуть внести до проєкту "Велика реставрація"

Після 1991 року тут розміщувалося міське управління архітектури.

Садибу Харитоненків в Сумах можуть внести до проєкту "Велика реставрація"

“Заклад був переданий під опіку університету, і безпосередньо відповідальним за нього був пан Васильєв (колишній ректор СумдУ – ред.). Там зідрано все. Там витягнуто все обладнання, забрано плитку, труби, кондиціонери, меблі і так далі, на десятки мільйонів”, – розповів Іван Мозговий.

Садибу Харитоненків в Сумах можуть внести до проєкту "Велика реставрація"

“Це не відповідає все дійсності. Коли відбувся процес об’єднання, охорони не було зовсім ніякої, і скількись років її зовсім не було. Тому, що, коли, як зникало – питання не до мене, а до відповідних органів, які можуть цим опікуватися. Як тільки академія була приєднана, одразу там була поставлена охорона. Щорічно університет витрачає на охорону від 400 до 500 тисяч гривень”, – зазначив почесний ректор СумДУ Анатолій Васильєв.

Садибу Харитоненків в Сумах можуть внести до проєкту "Велика реставрація"

У 2016-му академія стала підрозділом Сумського держуніверситету, відтак і будівлею опікувався цей виш. За словами колишнього ректора Академії банківської справи Анатолія Єпіфанова, загалом на реконструкцію витратили понад 100 мільйонів. Зараз йдеться про більші гроші, вважає головний архітектор Сумщини Володимир Биков.

Садибу Харитоненків в Сумах можуть внести до проєкту "Велика реставрація"

“Сьогодні 120 мільйонів гривень буде мало. Тому що, якщо ми розглядаємо не тільки саму споруду, а благоустрій, територію, ми вбачаємо, що це буде комплексна проєктна документація – тут же паркова зона, і Псел, і інші прилеглі території. Це комплексна така структура не тільки в рамках самої будівлі, самих приміщень які сьогодні існують", – розповів Биков.

Садибу Харитоненків в Сумах можуть внести до проєкту "Велика реставрація"

Міністерство культури та інформаційної політики запланувало реставрацію та добудову 150 культурних об’єктів України у наступні три роки. Про це на всеукраїнському форумі "Україна 2030. Інфраструктура" заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

"В Сумській області комплекс садиби Харитоненків – надзвичайно цікавий об’єкт, який почали будувати, не добудували, стоїть в самому центрі міста і може стати перлиною для Сум”, – сказав міністр.

Садибу Харитоненків в Сумах можуть внести до проєкту "Велика реставрація"

За словами начальника відділу комунікацій Нацполіції Сумщини Володимира Крупецьких, у червні 2017 року щодо розкрадання майна з садиби Харитоненків була відкрита кримінальна справа за статтею "крадіжка". У березні 2019 року вона була закрита за відсутністю факту злочину. Підозру нікому не оголошували.

 
Общество Усадьба Харитоненко
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Садибу Харитоненків в Сумах можуть внести до проєкту "Велика реставрація"
Сегодня 21:45
Кредит на житло: покрокова інструкція від юристів системи безоплатної правової допомоги
Сегодня 14:58
Возвращение «блудного» сына: подробности поисков сбежавшего подростка с Сумщины
Сегодня 13:14
Коронавирус на Сумщине снова пошел в рост: итоги недели
Сегодня 12:51
«Лига смеха» презентует новый состав звездных тренеров
Сегодня 11:53
Николай Лукаш – маэстро отечественного перевода
20.02.2021 16:43
Сумы хотят отреставрировать скульптуры Круази за европейские деньги
20.02.2021 09:28
Надійні коробки відбору потужності та їх правильна покупка
19.02.2021 16:13
«Почти два года я просыпаюсь от кошмарных снов…»
17.02.2021 15:32
Як організувати активний відпочинок для всієї родини
17.02.2021 13:21
На что жалуются украинцы Нацбанку
16.02.2021 14:10
Коронавирус на Сумщине продолжает отступать
15.02.2021 13:15
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Новости

На Сумщине 47 764 случая заболевания COVID-19
Сегодня 08:39
Двое жителей Сумщины развели любителей «евроблях» на миллион
Сегодня 21:20
На Сумщине полицейские спасли жизнь мужчине, отравившемуся угарным газом
Сегодня 18:37
Избраны глава Сумского апелляционного суда и его заместитель
Сегодня 18:32
В Тростянце завершились всеукраинские соревнования по биатлону
Сегодня 18:26
Губернатор Хома поставит самый большой флагшток Сумщины возле фонтана «Садко»
Сегодня 17:55
Уволенный президентом экс-глава Сумской РГА подал заявление в ГБР на губернатора Сумщины
Сегодня 17:33
На Сумщине псевдобанкир обманом завладел 25 тыс. грн
Сегодня 16:41
В Сумах взяли под стражу наркодилера, у которого изъяли наркотиков почти на 1,5 млн грн
Сегодня 16:13
В Сумской детской горбольнице колют не те препараты?
Сегодня 16:08
Глуховская городская больница уже с новым руководителем
Сегодня 16:04
Из-за порыва теплосети ученики школы на Сумщине учатся дистанционно
Сегодня 15:25
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.