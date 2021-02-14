Коронавирус на Сумщине снова пошел в рост: итоги недели Больше всего случаев зафиксировано традиционно в Сумах и… Кролевецком районе.

На понедельник, 22 февраля, в области уже 47 764 случая заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад 47 055). После 543 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 709. Относительный рост за неделю повысился с 1,3% до 1,5%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 1 273 475 до 1 307 662. Рост увеличивается – почти 2,7% (было 2,1%).

В Сумах уже 22875 случая заражения, за 7 дней добавилось 292 новых случаев (неделей ранее 236); дальше Сумской район – 2859, добавилось 24 (35); Конотоп – 2268, добавилось 20 (22); Ахтырка – 2147, добавилось 25 (13); Ромны – 2058, добавилось 16 (5); Шостка – 1950, добавилось 29 (22); Кролевецкий район – 1490, добавилось 102 (54); Глухов – 1345, добавилось 6 (17); Лебедин – 1327, добавилось 17 (14); Тростянецкий– 1268, добавилось 49 (24); Белопольский – 1227, добавилось 11 (13); Бурынский – 985, добавилось 26 (9); Роменский – 913, добавилось 4 (0); Путивльский – 720, добавилось 4 (18); Недригайловский – 621, добавилось 12 (10); Ахтырский – 605, добавилось 7 (9); Липоводолинский – 535, добавилось 9 (7); Краснопольский – 529, добавилось 16 (3); Конотопский – 481, добавилось 3 (2); Ямпольский – 417, добавилось 26 (10); Глуховский – 370, добавилось 0 (5); Середина-Будский – 253, добавился 1 (1); Лебединский – 211, добавилось 3 (6); Великописаревский – 165, добавилось 4 (3); Шосткинский – 145, добавилось 3 (5).

За неделю на Сумщине выздоровели 611 человек (неделей раньше 590): в Сумах – 220 (269), дальше Шостка – 53 (49), Конотоп – 43 (44), Сумской район – 35 (30), Ямпольский – 29 (12), Ахтырка – 26 (13), Тростянецкий район – 26 (13), Лебедин – 22 (19), Белопольский– 17 (16), Недригайловский– 17 (10), Глухов – 16 (17), Кролевецкий – 15 (7), Краснопольский – 14 (13), Роменский – 13 (12), Путивльский район – 12 (19), Липоводолинский – 12 (5), Ахтырский – 9 (5), Глуховский – 7 (5), Ромны – 6 (6), Лебединский – 5 (2), Конотопский – 4 (9), Великописаревский – 4 (2), Шосткинский – 3 (1), Середина-Будский – 2 (1), Бурынский – 1 (11).

Всего выздоровело 45 012 (было 44 401). Процент выздоровления немного упал – 94,2% (7 дней назад был 94,4%), среднеукраинский – 87,7% (было 87,7%) – 1 147 426 из 1 307 662.

За прошедшую неделю было зафиксировано 16 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 12): в Сумах – 4 (всего 264), Тростянецком районе – 4 (19), Кролевецком– 3 (31), Сумском – 3 (32), Глухове – 1 (20), Краснопольском – 1 (10), Шостке – 0 (28), Роменском – 0 (18), Путивльском районе – 0 (17), Конотопском – 0 (14), Лебединском – 0 (7), Липоводолинском – 0 (7), Конотопе – 0 (49), Бурынском – 0 (19), Ахтырке – 0 (21), Белопольском – 0 (20), Ахтырском – 0 (9), Ромнах – 0 (34), , Лебедине – 0 (13), Недригайловском – 0 (8 ), Глуховском – 0 (7), Середина-Будском – 0 (5), Великописаревском – 0 (3), Шосткинском – 0 (2), Ямпольском – 0 (1).

Всего 658. Процент смертности несколько вырос– 1,38% (было 1,36%). В Украине выше – 1,92% (было 1,92%) – 25 156 из 1 307 662.

Сумщина опустилась в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 на 13-е место (была 12-й).