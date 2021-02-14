Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:51208

Коронавирус на Сумщине снова пошел в рост: итоги недели

Больше всего случаев зафиксировано традиционно в Сумах и… Кролевецком районе.

На понедельник, 22 февраля, в области уже 47 764 случая заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад 47 055). После 543 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 709. Относительный рост за неделю повысился с 1,3% до 1,5%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 1 273 475 до 1 307 662. Рост увеличивается – почти 2,7% (было 2,1%).

В Сумах уже 22875 случая заражения, за 7 дней добавилось 292 новых случаев (неделей ранее 236); дальше Сумской район – 2859, добавилось 24 (35); Конотоп – 2268, добавилось 20 (22); Ахтырка – 2147, добавилось 25 (13); Ромны – 2058, добавилось 16 (5); Шостка – 1950, добавилось 29 (22); Кролевецкий район – 1490, добавилось 102 (54); Глухов – 1345, добавилось 6 (17); Лебедин – 1327, добавилось 17 (14); Тростянецкий– 1268, добавилось 49 (24); Белопольский – 1227, добавилось 11 (13); Бурынский – 985, добавилось 26 (9); Роменский – 913, добавилось 4 (0); Путивльский – 720, добавилось 4 (18); Недригайловский – 621, добавилось 12 (10); Ахтырский – 605, добавилось 7 (9); Липоводолинский – 535, добавилось 9 (7); Краснопольский – 529, добавилось 16 (3); Конотопский – 481, добавилось 3 (2); Ямпольский – 417, добавилось 26 (10); Глуховский – 370, добавилось 0 (5); Середина-Будский – 253, добавился 1 (1); Лебединский – 211, добавилось 3 (6); Великописаревский – 165, добавилось 4 (3); Шосткинский – 145, добавилось 3 (5).

За неделю на Сумщине выздоровели 611 человек (неделей раньше 590): в Сумах – 220 (269), дальше Шостка – 53 (49), Конотоп – 43 (44), Сумской район – 35 (30), Ямпольский – 29 (12), Ахтырка – 26 (13), Тростянецкий район – 26 (13), Лебедин – 22 (19), Белопольский– 17 (16), Недригайловский– 17 (10), Глухов – 16 (17), Кролевецкий – 15 (7), Краснопольский – 14 (13), Роменский – 13 (12), Путивльский район – 12 (19), Липоводолинский – 12 (5), Ахтырский – 9 (5), Глуховский – 7 (5), Ромны – 6 (6), Лебединский – 5 (2), Конотопский – 4 (9), Великописаревский – 4 (2), Шосткинский – 3 (1), Середина-Будский – 2 (1), Бурынский – 1 (11).

Всего выздоровело 45 012 (было 44 401). Процент выздоровления немного упал – 94,2% (7 дней назад был 94,4%), среднеукраинский – 87,7% (было 87,7%) – 1 147 426 из 1 307 662.

За прошедшую неделю было зафиксировано 16 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 12): в Сумах – 4 (всего 264), Тростянецком районе – 4 (19), Кролевецком– 3 (31), Сумском – 3 (32), Глухове – 1 (20), Краснопольском – 1 (10), Шостке – 0 (28), Роменском – 0 (18), Путивльском районе – 0 (17), Конотопском – 0 (14), Лебединском – 0 (7), Липоводолинском – 0 (7), Конотопе – 0 (49), Бурынском – 0 (19), Ахтырке – 0 (21), Белопольском – 0 (20), Ахтырском – 0 (9), Ромнах – 0 (34), , Лебедине – 0 (13), Недригайловском – 0 (8 ), Глуховском – 0 (7), Середина-Будском – 0 (5), Великописаревском – 0 (3), Шосткинском – 0 (2), Ямпольском – 0 (1).

Всего 658. Процент смертности несколько вырос– 1,38% (было 1,36%). В Украине выше – 1,92% (было 1,92%) – 25 156 из 1 307 662.

Сумщина опустилась в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 на 13-е место (была 12-й).

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.