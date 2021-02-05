Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Коронавирус на Сумщине продолжает отступать

А в Сумах количество заболевших немного возросло.

На понедельник, 15 февраля, в области уже 47 055  случаев заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад 46 512). После 593 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось всего 543. Относительный рост за неделю понизился с 1,3% до 1,2%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 1 246 990 до 1 273 475. Рост несколько увеличился – почти 2,1% (было 2%).

В Сумах уже 22583 случая заражения, за 7 дней добавилось 236 новых случаев (неделей ранее 223); дальше Сумской район – 2835, добавилось 35 (35); Конотоп – 2248, добавилось 22 (51); Ахтырка – 2122, добавилось 13 (35); Ромны – 2042, добавилось 5 (16); Шостка – 1921, добавилось 22 (31); Кролевецкий район – 1388, добавилось 54 (29); Глухов – 1339, добавилось 17 (11); Лебедин – 1310, добавилось 14 (18); Тростянецкий– 1219, добавилось 24 (10); Белопольский – 1216, добавилось 13 (11); Бурынский – 959, добавилось 9 (10); Роменский – 909, добавилось 0 (10); Путивльский – 716, добавилось 18 (18); Недригайловский – 609, добавилось 10 (2); Ахтырский – 598, добавилось 9 (4); Липоводолинский – 526, добавилось 7 (15); Краснопольский – 513, добавилось 3 (16); Конотопский – 478, добавилось 2 (2); Ямпольский – 391, добавилось 10 (24); Глуховский – 370, добавилось 5 (7); Середина-Будский – 252, добавился 1 (1); Лебединский – 208, добавилось 6 (4); Великописаревский – 161, добавилось 3 (3); Шосткинский – 142, добавилось 5 (4).

За неделю на Сумщине выздоровели 590 человек (неделей раньше 1246): в Сумах – 269 (598), дальше Шостка – 49 (70), Конотоп – 44 (106), Сумской район – 30 (58), Путивльский район – 19 (30), Лебедин – 19 (25), Глухов – 17 (33), Белопольский– 16 (25), Ахтырка – 13 (38), Краснопольский – 13 (14), Тростянецкий район – 13 (27), Роменский – 12 (25), Ямпольский – 12 (15), Бурынский – 11 (25), Недригайловский– 10 (4), Конотопский – 9 (4), Кролевецкий – 7 (22), Ромны – 6 (53), Глуховский – 5 (26),  Липоводолинский – 5 (17), Ахтырский – 5 (11), Великописаревский – 2 (8 ), Лебединский – 2 (4), Шосткинский – 1 (6), Середина-Будский – 1 (2).

Всего выздоровело 44 401 (было 43 811). Процент выздоровления вырос – 94,4% (7 дней назад был 94,2%), среднеукраинский – 87,7% (было 86,3%) – 1 116 779 из 1 273 475.

За прошедшую неделю было зафиксировано 12 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 13): в Сумах – 5 (всего 260), Шостке – 1 (28), Роменском – 1 (18), Путивльском районе – 1 (17), Тростянецком – 1 (15), Конотопском – 1 (14), Лебединском – 1 (7), Липоводолинском – 1 (7), Конотопе – 0 (49), Краснопольском – 0 (9), Кролевецком районе – 0 (28), Бурынском – 0 (19), Ахтырке – 0 (21), Белопольском – 0 (20), Ахтырском – 0 (9), Ромнах – 0 (34), Глухове – 0 (19), Лебедине – 0 (13), Недригайловском – 0 (8 ), Глуховском – 0 (7), Середина-Будском – 0 (5), Великописаревском – 0 (3), Шосткинском – 0 (2), Ямпольском – 0 (1).

Всего 642. Процент смертности несколько вырос– 1,36% (было 1,35%). В Украине выше – 1,92% (было 1,90%) – 24 392 из 1 273 475.

Сумщина опустилась в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 на 12-е место (была 11-й).

Общество
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Коронавирус на Сумщине продолжает отступать
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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