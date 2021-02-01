ЗНО-2021: новації, які очікують здобувачів освіти Сумщини У 2021 році на випускників шкіл та абітурієнтів при складанні ЗНО очікують новації. Вони затверджені наказом МОН від 30 вересня 2020 року. Про них розповів директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр СИДОРЕНКО під час пресконференції в Департаменті освіти і науки Сумської облдержадміністрації

За його словами, кожен зареєстрований учасник матиме право скласти тести не більш як із п’яти навчальних предметів із переліку (українська мова, українська мова і література, математика, історія України, біологія, географія, хімія, фізика, англійська мова, німецька мова, іспанська мова, французька мова).

Для осіб, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, обов’язковою буде державна підсумкова атестація з чотирьох навчальних предметів: українська мова (усі завдання сертифікаційної роботи) або українська мова і література (субтест «Атестаційні завдання»); математика (перелік завдань залежить від рівня, на якому здобувач освіти вивчав цей навчальний предмет); історія України (субтест «Період XX-початок XXI століття) або одна із іноземних мов (перелік завдань залежить від рівня, на якому здобувач освіти вивчав цей навчальний предмет) та один з навчальних предметів (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, німецька мова, іспанська мова, французька мова).

Під час вступу до закладів вищої освіти будуть зараховуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

«У 2021 році в переліку навчальних предметів, із яких проходитиме ЗНО, виокремлюють українську мову та українську мову і літературу. Відтак, випускники, які завершують у 2021 році здобуття повної загальної середньої освіти та планують вступати до закладів вищої освіти, самостійно вибиратимуть, яку саме роботу із цих двох виконуватимуть під час ЗНО, – повідомив Олександр Сидоренко. – Вибирати з-поміж української мови та української мови і літератури для проходження ЗНО потрібно залежно від того, на яку спеціальність (спеціальності) випускник планує вступати до закладу вищої освіти. Визначитися з вибором допоможуть Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2021 році.

За виконання завдань сертифікаційної роботи з української мови випускник отримає два результати: результат ДПА (оцінку за шкалою 1-12 балів) і результат ЗНО з української мови (за шкалою 100-200 балів). За виконання завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури випускник отримає три результати: результат ДПА (оцінку за шкалою 1-12 балів), результат ЗНО з української мови (за шкалою 100-200 балів), результат ЗНО з української мови і літератури (за шкалою 100-200 балів).

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури зазнало певних змін. Програма, тобто зміст сертифікаційної роботи з української мови, залишилася незмінною, саму ж структуру та форми тестових завдань оновлено. Акцент та переорієнтацію у тесті зроблено на компетентнісному читанні текстів, аналізі і оцінюванні прочитаного. Отже, відсутність завдань на відтворення змісту творів української літератури компенсовано наявністю завдань, спрямованих на оцінювання мовленнєвої та літературної компетентностей учасників.

Сертифікаційна робота з української мови і літератури відрізняється не тільки наявністю завдань з літератури, а й новими формами завдань з української мови, відповіді на які будуть вписуватись учасниками в окремий (третій) бланк відповідей. Крім того, тест буде розпочинатись завданнями з української літератури. Традиційні форми завдань тепер будуть представлені у новому форматі: тексти за обсягом не змінилися, проте їхнє макетування виглядає більш живим і зручним для сприйняття; новий формат умов завдань матиме форму подачі, яка наближена до повсякденної читацької практики.

Сертифікаційні роботи з математики будуть двох типів:математика і математика (рівень стандарту). Вибирати потрібно залежно від рівня, на якому учні вивчали цей предмет і чи потрібен його результат для вступу до закладу вищої освіти.

Так, випускники, які не планують вступати до закладу вищої освіти за результатами тесту з математики та не вивчали цього предмета на профільному рівні, можуть пройти тестування з нього, вибравши ЗНО з математики (рівень стандарту). У такому разі вони отримають лише оцінку за ДПА за 12-бальною шкалою.

Якщо ж випускники вивчали математику на профільному рівні, мають вибрати сертифікаційну роботу з математики. Такий самий варіант сертифікаційної роботи мають вибрати і випускники, які вивчали математику на стандартному рівні, але бажають отримати за цей предмет оцінку за шкалою 100-200 балів для вступу до закладу вищої освіти.

У 2021 році математику уведено як другий обов’язковий предмет державної підсумкової атестації. Зміст сертифікаційної роботи із цього предмета визначається новою програмою та характеристикою. Сама сертифікаційна робота з математики включатиме в себе завдання рівня стандарту та профільного рівнів. Окремо буде укладено сертифікаційну роботу з математики із завданнями рівня стандарту. У тесті з математики зросла кількість відкритих завдань, відповіді на які будуть вписуватись на двох бланках відповідей. Крім того, на обкладинці зошитів буде вміщено довідкові матеріали та основні математичні формули.