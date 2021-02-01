Лофт дизайн в інтер'єрі квартири, особливості стилю (+фото) Вибір дизайну квартири – це досить цікаве заняття, в якому приймає участь вся сім’я. Адже, в цьому процесі, звертають увагу: на звички кожного; на необхідну функціональність тої чи іншої кімнати; на стиль, який подобається та на цінові можливості сімейного бюджету.

Існує безліч магазинів та супермаркетів, які пропонують широкий вибір для будь-якого стилю. Магазин Юск посідає найпопулярніше місце. Адже, там пропонуються меблі для будь-яких кімнат. В філіях магазину діють знижки та проводяться часто акції. Хочете здійснити вигідну та оригінальну покупку?! – Звертайтесь до ЮСКу! Юск акції – це вигідний вибір для вашого гаманця, а головне – креативний!

На сьогоднішній день, дизайнери пропонують такі категорії стилів: класичні, сучасні та етнічні, або ж змішаний стиль. До категорії сучасних входять: Арт-деко, Мінімалізм, Хай-Тек, Лофт, Функціоналізм, Ф'южн. Класична категорія пропонує 4 типи: Класицизм, Ампір, Романтизм і Бароко. Етнічна категорія більш складніша, але передає колорит різних країн світу або навіть певної епохи. До неї входять: Скандинавський, Прованс, Кантрі, Середземноморський, Колоніальний та Східний.

Більшість людей полюбляє саме класичне направлення. Хочеться виділити, насамперед стиль Лофт. Стиль Лофт закохує в себе своєю нестандартністю. Головною вимогою до квартири, яку робитимуть саме в цьому стилі є просторість. Лофт стиль іноді називають індустріальним. Хочеться зауважити, що оригінальну атмосферу Лофту зробити досить нелегко, якщо квартира має низьку висоту. Він рекомендований саме для квартир з високою стелею.

Дизайнери та будівельники, пропонують в процесі планування ремонту, використовувати лише основні особливості даного стилю та планування квартири. Слід звернути увагу, саме на такі складові в процесі використання Лофт дизайну квартири:

Оригінальність

Основна характеристика Лофт дизайну – просторість та мінімальна кількість перегородок. Також характерні: високі стелі, дворівневий простір і сходи, які ведуть на повноцінний другий поверх. В кого не має другого поверху, то потрібно акцентувати увагу на великому просторі.

Для переробки планування квартирі в стилі Лофт, можливі такі варіанти, як:

• часткове або повне знесення деяких стін;

• або ж розширення отворів в дверях;

• об’єднання кухні з вітальнею, чи вітальні зі спальнею та багато інших варіантів, на смак та конструкційні особливості житла господаря.

Основний виграш цього дизайну, ще полягає у тому, що в квартирі буде багато денного світла. Так, буде виділятися висока стеля та широкий простір.

Збільшення вікон

Важлива складова стиля Лофту – це вікна, які будуть займати велику частину площі стіни. Вікна в стилі Лофт повинні бути зроблені або з дерева, або з металу, які будуть ділити вікно на багато сегментів. Саме так, цей стиль буду проявляти себе більше переконано. Склопакети - не будуть підходити! Також ви можете обрати двійні рами.

Щодо вітальні, то якщо вона невелика – слід два вікна поєднати в одне, за рахунок максимального розширення пройомів в вікнах. При цьому, дизайнери не рекомендують штори на вікнах, а пропонують полупрозорі завіси чи встановлення жалюзі.

Характерні матеріали

Для стиля Лофт головне – це приміщення, просторість квартири, в оформленні якого не має пафосу та занадто дорогих меблів. На підлозі зазвичай кладуть грубі дошки – це додає основи, на якій розмістять кольорові меблі, елементарні цікаві конструкції та декоративні речі.

Лаконічність – це мова Лофту при виборі облицювальних матеріалів. Наприклад, на кухні можливо зосередити свій вибір на великій плитці, а в вітальню покласти ламінат, який буде нагадувати дошки з дерева. Або ж частину цін облицювати плиткою, яка імітуватиме цеглу, а іншу частину – залишити бетонною.

Щодо кухні, на якій збираються всі члени сім’ї, родичі та гості, то її пропонують обладнати металічними табуретками, додатково ще освітити металічними світильниками. Часто, на таких кухнях вбудовують барні стійки.

Саме в інтер’єрі квартирі в стилі Лофт будуть добре виглядати кожані меблі, замшеві меблі та шеннілові.

Кольори в інтер’єрі

Кольорова гамма, яку пропонують для Лофту включає: сірий, білий, синій, чорний, пісочний, білий кольори. Не треба вибирати категорично ці кольори, але їх пропонують для того, щоб вони стали ідеальною основою стильного та оригінального інтер’єру.

Під ці кольори, будуть доречні теракотові або кобальтові килими та білі або сірі стіни. А меблі вишневого, шоколадного, або ж синього кольорів будуть яскравим доповненням стилю. Навіть використання декоративного плетіння кабелів на стінах будуть в тему.

Декорації

Надлишкові декорації не характерні для Лофту. Для нього характерне розміщення великих поп-арт картин, старих вивісок, наявність люстри, світильників з металу. Наприклад, буде доречно замінити вази декорацією з пляшок різного кольору, вкритими акриловою фарбою.

Розсувні двері

Розсувні двері – це традиція стилю. На відміну від стандартних дверей, вони не займають багато місця.

Дуже модно використовувати в даному стилі натуральне та декоративне каміння для проходів та стін. Лофт стиль обирають, ті хто прагне свободи, самовираження та нового!

Головне в ремонті квартири – це фантазія та бажання експериментів. Підбір стилю треба робити за покликом душі, тоді життя в такій квартирі буде нести приємну атмосферу та стане місцем вашого затишку то спокою, а головне стане стимулом до розвитку та нового мислення.

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