Общество

admin
admin
Сегодня 12:41189

Лофт дизайн в інтер'єрі квартири, особливості стилю (+фото)

Вибір дизайну квартири – це досить цікаве заняття, в якому приймає участь вся сім’я. Адже, в цьому процесі, звертають увагу: на звички кожного; на необхідну функціональність тої чи іншої кімнати; на стиль, який подобається та на цінові можливості сімейного бюджету.

Існує безліч магазинів та супермаркетів, які пропонують широкий вибір для будь-якого стилю. Магазин Юск посідає найпопулярніше місце. Адже, там пропонуються меблі для будь-яких кімнат. В філіях магазину діють знижки та проводяться часто акції. Хочете здійснити вигідну та оригінальну покупку?! – Звертайтесь до ЮСКу! Юск акції – це вигідний вибір для вашого гаманця, а головне – креативний!

На сьогоднішній день, дизайнери пропонують такі категорії стилів: класичні, сучасні та етнічні, або ж змішаний стиль. До категорії сучасних входять: Арт-деко, Мінімалізм, Хай-Тек, Лофт, Функціоналізм, Ф'южн. Класична категорія пропонує 4 типи: Класицизм, Ампір, Романтизм і Бароко. Етнічна категорія більш складніша, але передає колорит різних країн світу або навіть певної епохи. До неї входять: Скандинавський, Прованс, Кантрі, Середземноморський, Колоніальний та Східний.

Більшість людей полюбляє саме класичне направлення. Хочеться виділити, насамперед стиль Лофт. Стиль Лофт закохує в себе своєю нестандартністю. Головною вимогою до квартири, яку робитимуть саме в цьому стилі є просторість. Лофт стиль іноді називають індустріальним. Хочеться зауважити, що оригінальну атмосферу Лофту зробити досить нелегко, якщо квартира має низьку висоту. Він рекомендований саме для квартир з високою стелею.

loft

Дизайнери та будівельники, пропонують в процесі планування ремонту, використовувати лише основні особливості даного стилю та планування квартири. Слід звернути увагу, саме на такі складові в процесі використання Лофт дизайну квартири:

Оригінальність

Основна характеристика Лофт дизайну – просторість та  мінімальна кількість перегородок. Також характерні: високі стелі, дворівневий простір і сходи, які ведуть на повноцінний другий поверх. В кого не має другого поверху, то потрібно акцентувати увагу на великому просторі.

Для переробки планування квартирі в стилі Лофт, можливі такі варіанти, як:

  • • часткове або повне знесення деяких стін;

  • • або ж розширення отворів в дверях;

  • • об’єднання кухні з вітальнею, чи вітальні зі спальнею та багато інших варіантів, на смак та конструкційні особливості житла господаря.

Основний виграш цього дизайну, ще полягає у тому, що в квартирі буде багато денного світла. Так, буде виділятися висока стеля та широкий простір.

Збільшення вікон

Важлива складова стиля Лофту – це вікна, які будуть займати велику частину площі стіни. Вікна в стилі Лофт повинні бути зроблені або з дерева, або з металу, які будуть ділити вікно на багато сегментів. Саме так, цей стиль буду проявляти себе більше переконано. Склопакети - не будуть підходити! Також ви можете обрати двійні рами.

Щодо вітальні, то якщо вона невелика – слід два вікна поєднати в одне, за рахунок максимального розширення пройомів в вікнах. При цьому, дизайнери не рекомендують штори на вікнах, а пропонують полупрозорі завіси чи встановлення жалюзі. 

Характерні матеріали

Для стиля Лофт головне – це приміщення, просторість квартири, в оформленні якого не має пафосу та занадто дорогих меблів. На підлозі зазвичай кладуть грубі дошки – це додає основи, на якій розмістять кольорові меблі, елементарні цікаві конструкції та декоративні речі.

Лаконічність – це мова Лофту при виборі облицювальних матеріалів. Наприклад, на кухні можливо зосередити свій вибір на великій плитці, а в вітальню покласти ламінат, який буде нагадувати дошки з дерева. Або ж частину цін облицювати плиткою, яка імітуватиме цеглу, а іншу частину – залишити бетонною.

Щодо кухні, на якій збираються всі члени сім’ї, родичі та гості, то її пропонують обладнати металічними табуретками, додатково ще освітити металічними світильниками. Часто, на таких кухнях вбудовують барні стійки.

Саме в інтер’єрі квартирі в стилі Лофт будуть добре виглядати кожані меблі, замшеві меблі та шеннілові.

Кольори в інтер’єрі

Кольорова гамма, яку пропонують для Лофту включає: сірий, білий, синій, чорний, пісочний, білий кольори. Не треба вибирати категорично ці кольори, але їх пропонують для того, щоб вони стали ідеальною основою стильного та оригінального інтер’єру.

Під ці кольори, будуть доречні теракотові або кобальтові килими та білі або сірі стіни. А меблі вишневого, шоколадного, або ж синього кольорів будуть яскравим доповненням стилю. Навіть використання декоративного плетіння кабелів на стінах будуть в тему.

Декорації

Надлишкові декорації не характерні для Лофту. Для нього характерне розміщення великих поп-арт картин, старих вивісок, наявність люстри, світильників з металу. Наприклад, буде доречно замінити вази декорацією з пляшок різного кольору, вкритими акриловою фарбою.

Розсувні двері

Розсувні двері – це традиція стилю. На відміну від стандартних дверей, вони не займають багато місця.

Дуже модно використовувати в даному стилі натуральне та декоративне каміння для проходів та стін. Лофт стиль обирають, ті хто прагне свободи, самовираження та нового!

Головне в ремонті квартири – це фантазія та бажання експериментів. Підбір стилю треба робити за покликом душі, тоді життя в такій квартирі буде нести приємну атмосферу та стане місцем вашого затишку то спокою, а головне стане стимулом до розвитку та нового мислення. 

®

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

ЗНО-2021: новації, які очікують здобувачів освіти Сумщини
Сегодня 14:43
Лофт дизайн в інтер'єрі квартири, особливості стилю (+фото)
Сегодня 12:41
Надання безоплатної медичної допомоги при інсульті: яким має бути маршрут пацієнта
Вчера 17:54
Сумчанам про зміни щодо призначення та нарахування житлової субсидії
Вчера 16:50
Новий санітарний регламент для шкіл: що зміниться у закладах освіти Сумщини?
Вчера 14:25
Як діяти у випадку, коли посилку загубили на пошті
02.02.2021 16:11
Как выбрать верхнюю одежду для девочек: инструкции и рекомендации
02.02.2021 13:28
Українець, який підкорив Америку
02.02.2021 11:27
У Сумах показали «Коло…» могрицького ленд-арту
01.02.2021 18:39
Сумская лыжница: Какие олимпийские медали? У лыжников зарплата 4000 гривен
01.02.2021 18:13
Статистика коронавируса на Сумщине продолжает снижаться
01.02.2021 12:42
Розпочалась реєстрація на основну сесію ЗНО-2021
01.02.2021 10:31
view counter

Новости

На Сумщине 133 новых случая COVID-19: 3 летальных
Сегодня 09:26
В Сумах поймали группу квартирных воров
Сегодня 17:57
Суд принял постановление по делу в отношении мэра Тростянца
Сегодня 17:44
На Сумщине дали 3 года условно пенсионеру, который просил помощи у криминального «авторитета»
Сегодня 17:04
В Сумах спасатели проверили пожарную безопасность в отеле «Олимпийский»
Сегодня 16:57
Сумские пограничники поймали табачного контрабандиста
Сегодня 16:37
На Сумщине нелегальный лесоруб нанес ущерба на полмиллиона
Сегодня 16:09
Обыск в Госгеокадастре Сумщины: суд отменил арест техники еще одного фигуранта
Сегодня 15:51
В Сумской полиции стало на два полковника больше
Сегодня 15:41
Сумской водоканал сообщил об отключении воды
Сегодня 15:30
На Сумщине 4-й год не могут начать суд над силовиками, прессовавших майдановцев
Сегодня 15:12
Для участия во ВНО сумчанам необходимо зарегистрироваться до 5 марта
Сегодня 15:10
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Казки сірого вовка (Ян Лахойер, Джейкоб Шух, Бін-Хан То, 2016)
Казки сірого вовка (Ян Лахойер, Джейкоб Шух, Бін-Хан То, 2016)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.35
Дрібниці (Джон Лі Генкок, 2021)
Дрібниці (Джон Лі Генкок, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.40
Перспективна дівчина (Емеральд Феннел, 2020)
Перспективна дівчина (Емеральд Феннел, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.00
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.05; 19.45; с 04.02.2021 - 13.45; 20.00
Відьмина служба доставки (Хаяо Міядзакі, 1989)
Відьмина служба доставки (Хаяо Міядзакі, 1989)
Кино Планета Кіно
17.00
Смішні гроші
Смішні гроші
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Мина Мазайло
Мина Мазайло
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.