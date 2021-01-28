Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:54252

Надання безоплатної медичної допомоги при інсульті: яким має бути маршрут пацієнта

Національна служба здоров’я України уклала договори із 192 медзакладами на надання допомоги пацієнтам при гострому мозковому інсульті.

Інсульт - це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого розвиваєтьсяпошкодження частини головного мозку. Через обмеження чи припинення постачання крові, клітини мозку починають відмирати зі швидкістю 2 мільйони нейронів щохвилини. Лише за годину мозок може втратити 120 мільйонів нейронів та постаріти на 3 з половиною роки.

Національна служба здоров’я України уклала договори із 192 медзакладами на надання допомоги пацієнтам при гострому мозковому інсульті. Ці лікарні здатні забезпечити роботу в цілодобовому режимі та мають КТ- або МРТ-апарати для проведення обстеження, медперсонал відповідної кваліфікації. 

До пакету послуг з лікування інсульту, який пацієнт отримує безоплатно, включено:
- діагностика - комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, екстрені лабораторні дослідження;
- проведення тромболітичної терапії за потреби;
- цілодобовий моніторинг стану пацієнта;
- медична реабілітація в гострому періоді.

Найперше, що потрібно робити при підозрі на інсульт - терміново викликати швидку допомогу за номером 103. Максимально точно описати симптоми та стан людини. Після дзвінка на 103 диспетчер негайно направить бригаду швидкої допомоги до такого пацієнта.

Під час очікування бригади швидкої, людині з підозрою на інсульт слід забезпечити спокій,  не давати  їсти та пити, знайти та приготувати лікарські засоби, які приймає людина постійно. Бажано  зафіксувати появи перших ознак мозкового інсульту, щоб лікарі вирахували вікно терапевтичних можливостей - 4,5 години. Важливо, щоб пацієнту почали надавати кваліфіковану медичну допомогу саме у цьому проміжку часу. Це допоможе йому максимально відновитись після перенесеного інсульту і повернутись до нормального життя.

Сімейному лікарю при підозрі на інсульт дзвонити не потрібно. Екстрену медичну допомогу пацієнт отримає у будь-якому разі, навіть без декларації з лікарем первинки. 

Людину з підозрою на гострий мозковий інсульт бригада екстреної медичної допомоги повинна доправити безпосередньо в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інсульту. Навіть, якщо такий медзаклад розташований в іншій області, але є ближчим до місця перебування пацієнта. Основна умова - час доїзду швидкої не більше 60 хвилин.

Пацієнта з підозрою на інсульт не повинні транспортувати до будь-якої найближчої лікарні, де немає апаратів МРТ чи КТ. Без них неможливо навіть точно встановити діагноз. 

Міжнародна статистика свідчить, що у пацієнтів, які прибувають у відділення невідкладної допомоги протягом 3-х годин після появи перших симптомів, рідше виникає інвалідність через три місяці після інсульту, ніж у тих, хто отримує допомогу із затримкою. Тож своєчасна та якісна медична допомога підвищує шанси на повноцінне одужання пацієнта. Тому дуже важливо, щоб бригади екстреної медичної допомоги дотримувалися відповідних маршрутів госпіталізацій. 

НСЗУ

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Надання безоплатної медичної допомоги при інсульті: яким має бути маршрут пацієнта
Сегодня 17:54
Сумчанам про зміни щодо призначення та нарахування житлової субсидії
Сегодня 16:50
Новий санітарний регламент для шкіл: що зміниться у закладах освіти Сумщини?
Сегодня 14:25
Як діяти у випадку, коли посилку загубили на пошті
Вчера 16:11
Как выбрать верхнюю одежду для девочек: инструкции и рекомендации
Вчера 13:28
Українець, який підкорив Америку
Вчера 11:27
У Сумах показали «Коло…» могрицького ленд-арту
01.02.2021 18:39
Сумская лыжница: Какие олимпийские медали? У лыжников зарплата 4000 гривен
01.02.2021 18:13
Статистика коронавируса на Сумщине продолжает снижаться
01.02.2021 12:42
Розпочалась реєстрація на основну сесію ЗНО-2021
01.02.2021 10:31
Який матеріал краще для підошви взуття: носкість, комфортність та інші характеристики
31.01.2021 17:49
Автохимия для ухода за авто: какая нужна и как выбрать?
28.01.2021 18:54
view counter
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Все буде Ок! (Тарас Бенюк, 2021)
Все буде Ок! (Тарас Бенюк, 2021)
Кино Планета Кіно
17.15
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.05; 19.45; с 04.02.2021 - 13.45; 20.00
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30; 12.30; 14.00; 14.30; 16.30; 18.40; с 28.01 - 10.15; 14.00
Контроль (Роб В.Кінг, 2018)
Контроль (Роб В.Кінг, 2018)
Кино Планета Кіно
15.30; 21.00
Вище неба (Фульвіо Сестито, 2018)
Вище неба (Фульвіо Сестито, 2018)
Кино Планета Кіно
13.45; 19.15
Пік страху (Станіслав Капралов, 2020)
Пік страху (Станіслав Капралов, 2020)
Кино Планета Кіно
12.10; 16.00; 20.45
Чарівне дзеркало або подвійні неприємності (Маркус Розенмюллер, 2019)
Чарівне дзеркало або подвійні неприємності (Маркус Розенмюллер, 2019)
Кино Планета Кіно
10.15; 16.45
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.