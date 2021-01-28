Сумчанам про зміни щодо призначення та нарахування житлової субсидії

За словами посадовиці, на період карантину розрахунок житлових субсидій відбувається з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів користування такими комунальними послугами, як централізоване водопостачання та водовідведення, постачання гарячої води, газу та електроенергії для побутових потреб (окрім опалення).

«При розрахунку житлової субсидії застосований базовий відсоток плати за житлово-комунальні послуги 15%. Збільшення базового відсотка плати з 15% до 20% за житлово-комунальні послуги проводитиметься з 1 числа місяця, наступного за місяцем, у якому буде відмінено карантин», – зауважила Ірина Лагіренко.

За її словами, громадянам, які вже отримують субсидію, і яким вона призначена на опалювальний період 2020–2021 років, не варто турбуватись щодо підвищення з цін на «газопостачання», «водопостачання», «водовідведення», «розподіл природного газу» а також у зв’язку зі встановленням фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів.

«Згідно з постановою про надання субсидії, передбачено, що, в разі зміни тарифів на житлово-комунальні послуги, розмір субсидії перераховується в автоматизованому режимі. Тому не потрібно подавати ніяких додаткових заяв і документів, – зазначила начальник управління надання державної соціальної допомоги. – У січні поточного року департамент соціального захисту населення вже провів перерахунок субсидій у зв’язку з підвищенням тарифів на такі послуги та нарахував житлові субсидії за поточний місяць із урахуванням збільшених соціальних нормативів та підвищенням тарифів».

Крім того, Ірина Лагіренко наголосила, на державному рівні постійно приймаються важливі рішення, спрямовані на підтримку громадян.

Так, до порядку надання житлових субсидій в грудні минулого року Урядом внесено ряд змін, зокрема при визначенні права на призначення субсидії враховується виключно купівля земельної ділянки, квартири чи будинку, транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень. А отримання спадщини, дарування, набуття права власності будь-яким іншим законним способом – більше на призначення житлової субсидії не впливатимуть.

Також, надано можливість отримувати житлову субсидію домогосподарствам, у складі яких є особи, що офіційно працюють за кордоном у країнах, із якими Україною не укладено договір про соціальне забезпечення, або перебувають за кордоном у період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Зміни у призначенні субсидій торкнулися і тих домогосподарств, де в сім’ї є особа, яка не сплатила або за неї не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, але протягом періоду, за який враховуються доходи, отримувала допомогу по частковому безробіттю на період карантину. В цьому разі субсидія призначається на загальних підставах.

У разі, якщо громадянин отримував допомогу по частковому безробіттю на період карантину, щомісячну компенсаційну виплату, призначену непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, – враховуються фактично отримані доходи.

Змінено і площу житлових приміщень для визначення права на призначення житлової субсидії. Відтепер субсидія не призначається, якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 м2 для квартир у багатоквартирному будинку, 230 м2 для індивідуальних будинків (раніше опалювальна площа житлового приміщення для квартир – 120 м2, для індивідуальних будинків – 200 м2).

У відповідності до ухвалених змін, для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, у яких проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування знято встановлення обмежень на соціальні нормативи для користування послугами з електропостачання у житлових приміщеннях.

Як повідомила Ірина Лагіренко, станом на 29 січня житлову субсидію отримують 31189 сімей, з них у 1762 розмір субсидії становить 0 грн., в тому числі і 870 мешканців сіл, що приєдналися до Сумської міської територіальної громади – Битиця, Велика Чернеччина, Стецьківка та села, що входять до їх старостинських округів.

У січні поточного року департамент провів перерахунок субсидій у зв’язку з підвищенням тарифів на послуги та нарахував житлові субсидії за поточний місяць із урахуванням збільшених соціальних нормативів та підвищенням тарифів. Також індивідуально перераховано житлову субсидії по послузі «електропостачання» 26 отримувачам субсидії, в сім’ях яких проживають троє і більше дітей.

Зазнав змін у новому році і розмір максимальної субсидії. В січні поточного року він становив 10113 грн., у порівнянні на проточну дату минулого року ця сума становила 5787 грн.

Наразі потреба в коштах на виплату субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за січень 2021 року для 29402 осіб складає 54 млн грн., а саме: на АТ «Укрпошта» – 5444 справи на суму 10,2 млн грн.; на банки – 22469 справ на суму 40 млн грн.; грошова безготівкова на АТ «Ощадбанк» – 1489 справ на суму 3,8 млн гривень.

«Після надходження фінансування на рахунок департаменту субсидія за січень 2021 року буде перерахована отримувачам на рахунки, відкриті в уповноважених банках. Якщо субсидія виплачується через поштове відділення за місцем реєстрації її отримувача, то актуальний період її отримання з 4 по 25 число, до дня виплати пенсії, в разі неотримання коштів після 25 числа вони повертаються до бюджету», – наголосила начальник управління надання державної соціальної допомоги.

Тим, кому призначена безготівкова форма допомоги, в тому числі це заявники, які мають борги за комунальні послуги, отримують субсидію виключно через АТ «Ощадбанк». Безготівкова субсидія перераховується на рахунок банку, який після 19 числа перерахує кошти надавачам послуг в межах виділеного розміру субсидії.

Ірина Лагіренко нагадала, що на час карантину департамент соціального захисту населення продовжує працювати в дистанційному режимі. Подати документи можна поштою або через сайт Міністерства соціальної політики України.

Працює і багатоканальний номер телефону – 78-88-88, зателефонувавши по якому сумчани можуть дізнатися всю необхідну інформацію стосовно нарахування житлових субсидій та інших питань, які стосуються компетенції департаменту соціального захисту населення.