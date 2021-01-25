Новий санітарний регламент для шкіл: що зміниться у закладах освіти Сумщини? У Міністерстві охорони здоров’я затвердили нові санітарні правила для шкіл, що почали діяти з 1 січня 2021 року.

До цього часу школи працювали за санітарними нормами 2001 року. Серед змін – офіційно дозволений інтернет, оновлені санітарно-гігієнічні норми та принципи харчування. Про новий санітарний регламент розповіла очільниця галузі освіти області Вікторія ГРОБОВА під час брифінгу.

Говорячи про ключові особливості нового санітарного регламенту, Вікторія Гробова зазначила, що учні, які проживають на відстані понад 2 км від закладу освіти, обов’язково мають бути забезпечені транспортом для підвезення до шкіл. Санітарні кімнати мають бути у приміщенні школи, а не на вулиці. Ці зміни повинні здійснити власники закладів – органи місцевого самоврядування.

Встановлено також вимоги до комп’ютерного обладнання, яке використовується у закладах освіти. Новий документ враховує розвиток сучасних технологій і їхнє використання під час освітнього процесу. Він докладно описує, як облаштовувати кабінет інформатики та робоче місце дитини, скільки часу дитина може працювати із технічними засобами.

У кабінеті інформатики робоче місце учня облаштовується персональним комп’ютером з монітором з діагоналлю не менше 15 дюймів, системним блоком, відокремленими клавіатурою та «мишею», столом і стільцем. Також замість комп’ютера можна використовувати ноутбуки з екраном діагоналлю не менше 14 дюймів, відокремленою клавіатурою та «мишею» за умови, що чергуються практична та теоретична частина навчального заняття. Освітленість екрану робочого місця має бути не менше 200 люксів, а робочого стола – не менше 400 люксів. Не дозволяється одночасна робота за одним комп’ютером двох і більше учнів.

«На сьогодні відповідність кабінетів інформатики закладів освіти області до нового санітарного регламенту ставить 50%. У наступному навчальному році будуть проведені необхідні ремонтні роботи у кабінетах, які поки що не відповідають новим вимогам та буде оновлено комп’ютерне обладнання для того, щоб привести відповідні показники до 100%», – повідомила директор обласного Департаменту освіти і науки.

Санітарний регламент при організації харчування закладає основні принципи саме здорового харчування. Зокрема, встановлено низку обмежень до продуктів, що стосується вмісту солі, цукру, жирів, а також враховуються тенденції щодо здорового харчування на підходах Всесвітньої організації охорони здоров’я. Водночас, певна група харчових продуктів обов’язково має бути у щоденному шкільному раціоні учнів, наприклад, злакові, овочі, фрукти, ягоди і молочні продукти.

Уперше врегульовано питання організації харчування дітей з особливими потребами. Якщо у дитини є довідка від сімейного лікаря про те, що є певні дієтичні проблеми, то власник закладу має організувати окреме харчування для цієї дитини.

У закладах освіти, які працюють у дві зміни, навчання учнів 1-4 класів має організовуватися в першу зміну. «Проте такі зміни будуть враховані у 2021-22 навчальному році, адже наразі навчальний процес вже врегульований і зміни до нього можна внести у наступному навчальному році», – зазначила Вікторія Гробова.

Змінено правила і щодо прибирання школи учнями. За старими правилами учні 2-4 класів могли брати участь у прибиранні території школи, а учні 5-12 класів – у генеральному та щодобовому поточному прибиранні ділянки (підмітати, очищувати від снігу, саджати дерева). У новому регламенті ж цей дозвіл зник, є лише правило: під час самообслуговування учні повинні тримати власне робоче місце в чистоті, прибирати за собою сміття. Також учням 5-11(12) класів дозволяється поливати рослини та робити вологе прибирання (без миючих і дезінфікуючих засобів) поверхонь навчальних приміщень (крім вікон та підлоги).