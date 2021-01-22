Статистика коронавируса на Сумщине продолжает снижаться На Сумщине происходит падение выявленных случаев COVID-19.

На понедельник, 1 февраля, в области уже 45919 случая заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад 45240). После 856 новых случаев за неделю (на которую выпало окончание «локдауна») на прошлой на Сумщине добавилось всего 679 (первая неделя после «локдауна»). Относительный рост за неделю понизился с 1,9% до 1,5%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 1194328 до 1221485. Рост тоже упал – почти 2,3% (было 2,6%).

В Сумах уже 22124 случая заражения, за 7 дней добавилось 286 новый случай (неделей ранее 401); дальше Сумской район – 2765, добавилось 40 (66); Конотоп – 2175, добавилось 47 (53); Ахтырка – 2074, добавилось 21 (30); Ромны – 2021, добавилось 16 (19); Шостка – 1868, добавилось 42 (62); Глухов – 1311, добавилось 7 (17); Кролевецкий район – 1305, добавилось 24 (20); Лебедин – 1278, добавилось 22 (18); Белопольский – 1192, добавилось 11 (20); Тростянецкий– 1185, добавилось 17 (20); Бурынский – 940, добавилось 15 (13); Роменский – 899, добавилось 22 (10); Путивльский – 680, добавилось 24 (16); Недригайловский – 597, добавился 11 (9); Ахтырский – 585, добавилось 6 (10); Липоводолинский – 504, добавилось 19 (17); Краснопольский – 494, добавилось 10 (17); Конотопский – 474, добавилось 5 (4); Глуховский – 358, добавилось 8 (6); Ямпольский – 357, добавилось 16 (10); Середина-Будский – 250, добавился 1 (4); Лебединский – 198, добавилось 5 (2); Великописаревский – 152, добавилось 3 (3); Шосткинский – 133, добавился 1 (4).

За неделю на Сумщине выздоровели 1240 человек (неделей раньше 2022): в Сумах – 557 (572), дальше Шостка – 84 (106), Сумской район – 78 (87), Ахтырка – 74 (58), Конотоп – 72 (152), Ахтырский – 50 (42), Недригайловский– 36 (55), Кролевецкий – 35 (99), Белопольский– 33 (49), Путивльский район – 30 (146), Лебедин – 28 (23), Глухов – 28 (66), Краснопольский – 23 (33), Липоводолинский – 20 (42), Тростянецкий район – 17 (20), Лебединский – 11 (4), Конотопский – 9 (28), Ямпольский – 8 (5), Глуховский – 7 (41), Ромны – 4 (113), Роменский – 4 (31), Бурынский – 3 (115), Великописаревский – 3 (19), Середина-Будский – 3 (9), Шосткинский – 3 (9).

Всего выздоровело 42565 (было 41325). Процент выздоровления вырос – 92,7% (7 дней назад был 91,3%), среднеукраинский – 83,8% (было 79,8 ) – 1 023 915 из 1 221 485.

За прошедшую неделю было зафиксировано 15 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 24): в Сумах – 7 (всего 251), Конотопе – 2 (48), Роменском – 2 (17), Краснопольском – 2 (6), Кролевецком районе – 1 (28), Бурынском – 1 (18), Шостке – 0 (25), Ахтырке – 0 (21), Белопольском – 0 (20), Ахтырском – 0 (9), Ромнах – 0 (34), Глухове – 0 (18), Путивльском районе – 0 (16), Тростянецком – 0 (14), Конотопском – 0 (13), Лебедине – 0 (13), Недригайловском – 0 (8 ), Глуховском – 0 (7), Середина-Будском – 0 (5), Лебединском – 0 (5), Великописаревском – 0 (3), Шосткинском – 0 (2), Ямпольском – 0 (1).

Всего 617. Процент смертности несколько вырос– 1,34% (было 1,33%). В Украине выше – 1,86% (было 1,84%) – 22768 из 1 221 485.

На Сумщине 60,8% заболевших составляют женщины – 27923 против 17996 мужчин. По возрастам заболело 1689 детей до 18 лет (+29 за неделю), 37156 человек в возрасте 18-64 лет (+489), 7074– 65 лет и старше (+161). Заболело 2460 медработника (+33).

Сумщина опустилась в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 на 10-е место (была 9-й). А вот по новым случаям на 15-м – 144,4 случаев на 100 тысяч населения за 14 дней (неделю назад было 218,3 и 8-е место). В среднем по Украине –151,7 (197,0 ).