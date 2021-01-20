Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:3135

Розпочалась реєстрація на основну сесію ЗНО-2021

Сьогодні, 1 лютого 2021 року, розпочинається реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року.

Цьогоріч вона відбудеться з 21 травня до 15 червня

Згідно з календарним планом (https://testportal.gov.ua/.../nakaz-MON-vid-30.09.2020...) підготовки та проведення цьогорічного тестування реєстрація на ЗНО триватиме до 5 березня.

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш ніж із 5-ти навчальних предметів.

Реєстрація на ЗНО відбувається на сайті Українського центру оцінювання якості освіти: https://testportal.gov.ua/uchasnyku-zovnishnogo.../. Щоб зареєструватися для участі в ЗНО, потрібно:

правильно обрати категорію особи;

створити й заповнити реєстраційну картку за допомогою сервісу «Зареєструватися» на сайті УЦОЯО (https://zno.testportal.com.ua/registration);

підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти), або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти http://testportal.gov.ua/regions/ (для випускників минулих років).

Комплект реєстраційних документів має містити:

оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується з використанням спеціального сервісу «Зареєструватися» (https://zno.testportal.com.ua/registration);

засвідчену копію паспорта громадянина України;

засвідчену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

за потреби інші документи (медичний висновок (http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2016/12/dodat_4.pdf) про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені/прізвища, копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих іноземною мовою для реєстрації).

Докладніше про реєстрацію на ЗНО, перевірку стану опрацювання реєстраційних документів, унесення змін до реєстраційних даних, відмову в реєстрації можна прочитати на спеціальній сторінці сайту УЦОЯО: https://testportal.gov.ua/registr/.

До 30 квітня зареєстровані учасники тестування зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки – на них буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 21 травня до 15 червня за таким графіком:

21 травня – хімія;

24 травня – іспанська, німецька, французька мови;

25 травня – англійська мова;

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);

1 червня – українська мова, українська мова і література;

4 червня – історія України;

7 червня – фізика;

10 червня – біологія;

15 червня – географія.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.

Додатковий період реєстрації (https://testportal.gov.ua/dodsession/) окремих категорій осіб триватиме з 6 до 18 травня включно. Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 29 червня до 16 липня.

Зміст сертифікаційних робіт відповідатиме програмам (https://testportal.gov.ua/zno-2021/) зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженим наказами МОН від 26 червня 2018 року № 696, від 20 грудня 2018 року №1426, від 4 грудня 2019 року № 1513.

Зазначимо, Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет розповів (https://t.me/SerhiyShkarlet/103), що підготовлено декілька варіантів проведення цьогорічного ЗНО з урахуванням епідемічної ситуації в Україні. Доцільність імплементації одного з них буде розглядатися в березні на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

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Общество
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