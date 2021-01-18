Як відрізнити натуральну шкіру крокодила від імітації Одним з найміцніших, привабливих і незвичайних матеріалів для виготовлення одягу та аксесуарів по праву вважається шкіра крокодила. Крокодиляча шкіра відрізняється неповторним орнаментом малюнка. Натуральні шкіряні речі виглядають яскраво, стильно і завжди актуально.

Сумка з крокодилової шкіри є предметом гордості і обожнювання багатьох модників. Вироби з цього матеріалу унікальні і неповторні.

Але, зважаючи на високий попит, на ринку часто зустрічаються підробки. При виборі аксесуара варто знати декілька хитрощів, щоб не попастися на вудку шахраїв.

Де використовується шкіра крокодила, переваги

Шкури цієї екзотичної рептилії часто використовують в модній індустрії. Практично всі імениті дизайнерські будинки випускають колекції, що включають елементи одягу з крокодилової шкіри.

Матеріал використовується для створення стильних моделей взуття як для жінок, так і для чоловіків. З шкіри крокодила шиють куртки, спідниці, штани та піджаки. З неї роблять дивовижної краси сумки, ремені, клатчі, гаманці, ключниці і навіть прикраси. У світі моди цей дорогий матеріал використовують як самостійно, так і в поєднанні з іншими.

Характерні шипи розташовані на спинний частини шкури. Черевна частина і лапи не мають яскраво виражених ороговілості. Щоб отримати цілісне виріб, часто використовують кілька шматків з різних частин шкури.

Пояснити популярність шкіри рептилії просто:

• у кожного крокодила лусочки утворюють абсолютно унікальний візерунок;

• шкіра неймовірно міцна, зносостійка, глянцева і приємна на дотик;

• вироби не вимагають складного догляду;

• речі та аксесуари отримують оригінальний зовнішній вигляд, підкреслюючи тонкий смак і статус свого власника.

Різноманітність кольорів і форм виробів зі шкіри крокодила дозволяє купити потрібний аксесуар кожному шанувальнику цього матеріалу.

Загальні рекомендації при виборі

Відважився податися на пошуки улюбленого аксесуара варто пам'ятати кілька важливих речей:

Шкіру алігатора і каймана теж називають крокодилової. Ці матеріали мають гарні характеристики і привабливим виглядом. Але все ж вони дешевше і поступаються крокодилу за багатьма параметрами. Обов'язково уточнюйте цей момент у продавців. Найчастіше підробляють вироби з черевної частини шкури рептилії. Малюнок на череві крокодила простіше і не має характерних наростів. Але навіть на плоских лусочках натуральної шкіри можна розгледіти маленькі пори. Двох однакових виробів зі шкіри крокодила не існує. Поверхня шкіри цієї рептилії неповторна, як і відбиток людського пальця. Тому якщо перед вами лежать дві однакові речі, знайте, що це підробки. Аксесуари та одяг з крокодилової шкіри хорошої якості просто не можуть коштувати дешево. Ціна виробів пов'язана з процесом вироблення і обробки шкір. Низький цінник речі повинен вас насторожити. Ороговілі пластини при натисканні не можна продавити пальцем. Якщо лусочки пластичні, значить, перед покупцем підробка.

Ще однією підказкою може служити наявність швів. Оскільки шкурки мають обмеження в ширині, вироби часто шиють зі шматочків. Якщо на речах досить великого розміру відсутні з'єднувальні шви, швидше за все, для виготовлення цього виробу використовували не натуральну шкіру крокодила.

Як відрізнити підробку

Для виготовлення аксесуарів в промисловості використовують кожен клаптик дорогоцінного матеріалу. З шкіри крокодила можна зустріти багато красивих виробів.

Але, щоб не помилитися при виборі, приділіть увагу декільком пунктам:

• Проведіть пальцями по поверхні виробу. Виступаючі ороговілі лусочки не повинні бути м'якими.

• Малюнок на речі не повинен повторюватися. Луска крокодила утворюються, не підкоряючись правилам симетрії.

• Для натуральної шкіри високої якості цілком нормально наявність шрамів, стесаних пластин або наростів.

• Уступіться занадто низьких цін на речі. Шкіра такої рептилії, як крокодил, підлягає складного процесу вичинки. Тому коштувати дешево вироби з цього матеріалу просто не можуть.

Не лінуйтеся задавати продавцеві питання. Якщо не уточнювати, можна купити річ зі шкіри каймана або алігатора. Довіряйте своїм тактильним відчуттям. Хорошому продавцю не буде складно презентувати товар і докладно розповісти про його властивості.

Купуючи речі в інтернет-магазинах уважно ознайомтеся з умовами здійснення покупки, інформацією про продавця і відгуками покупців. Не варто вибирати магазини з низькою репутацією або ті, про які не можна знайти жодної інформації. Вдалих покупок!

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