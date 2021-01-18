Статистика коронавируса на Сумщине снижается: локдаун помог? На Сумщине происходит падение выявленных случаев COVID-19.

На понедельник, 25 января, в области уже 45240 случая заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад 44384). После 1465 новых случаев за неделю (на которую выпало начало локдауна) на прошлой на Сумщине добавилось всего 856 (вторая неделя локдауна). Относительный рост за неделю понизился с 3,4% до 1,9%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 1163716 до 1194328. Рост тоже упал – почти 2,6% (было 4%).

В Сумах уже 21838 случаев заражения, за 7 дней добавилось 401 новый случай (неделей ранее 614); дальше Сумской район – 2725, добавилось 66 (73); Конотоп – 2128, добавилось 53 (83); Ахтырка – 2053, добавилось 30 (58); Ромны – 2005, добавилось 19 (40); Шостка – 1826, добавилось 62 (90); Глухов – 1304, добавилось 17 (27); Кролевецкий район – 1281, добавилось 20 (23); Лебедин – 1256, добавилось 18 (28); Белопольский – 1181, добавилось 20 (49); Тростянецкий– 1168, добавилось 20 (32); Бурынский – 925, добавилось 13 (46); Роменский – 877, добавилось 10 (17); Путивльский – 656, добавилось 16 (127); Недригайловский – 586, добавился 9 (41); Ахтырский – 579, добавилось 10 (18); Липоводолинский – 485, добавилось 17 (20); Краснопольский – 484, добавилось 17 (24); Конотопский – 469, добавилось 4 (11); Глуховский – 350, добавилось 6 (12); Ямпольский – 341, добавилось 10 (10); Середина-Будский – 249, добавилось 4 (3); Лебединский – 193, добавилось 2 (9); Великописаревский – 149, добавилось 3 (5); Шосткинский – 132, добавилось 4 (5). Во всех районах произошло уменьшение новых случаев, по сравнению с предыдущей неделей.

За неделю на Сумщине выздоровели 2022 человека (неделей раньше 1975): в Сумах – 572 (903), дальше Конотоп – 152 (49), Путивльський район – 146 (69), Бурынский – 115 (52), Ромны – 113 (27), Шостка – 106 (84), Кролевецкий – 99 (57), Сумской – 87 (130), Глухов – 66 (76), Ахтырка – 58 (63), Недригайловский– 55 (49), Белопольский– 49 (44), Ахтырский – 42 (28), Липоводолинский – 42 (12), Глуховский – 41 (26), Краснопольский – 33 (29), Роменский – 31 (47), Конотопский – 28 (18), Лебедин – 23 (115), Тростянецкий район – 20 (39), Великописаревский – 19 (10), Середина-Будский – 9 (12), Шосткинский – 9 (4), Ямпольский – 5 (7), Лебединский – 4 (14).

Всего выздоровело 41325 (было 39303). Процент выздоровления вырос – 91,3% (7 дней назад был 88,6%), среднеукраинский – 79,8% (было 74,9 %) – 953297 из 1194328.

За прошедшую неделю было зафиксировано 24 смерти от последствий коронавируса (неделей ранее - 28): в Сумах – 14 (всего 244), Конотопе – 3 (46), Кролевецком районе – 2 (27), Шостке – 2 (25), Ахтырке – 1 (21), Белопольском – 1 (20), Ахтырском – 1 (9), Ромнах – 0 (34), Глухове – 0 (18), Бурынском – 0 (18), Путивльском районе – 0 (16), Роменском – 0 (15), Тростянецком – 0 (14), Конотопском – 0 (13), Лебедине – 0 (13), Недригайловском – 0 (8 ), Глуховском – 0 (7), Середина-Бедском – 0 (5), Лебединском – 0 (5), Краснопольском – 0 (4), Великописаревском – 0 (3), Шосткинском – 0 (2), Ямпольском – 0 (1).

Всего 602. Процент смертности несколько вырос– 1,33% (было 1,32%). В Украине выше – 1,84% (было 1,79%) – 21924 из 1194328.

На Сумщине 60,8% заболевших составляют женщины – 27509 против 17731 мужчины. По возрастам заболело 1660 детей до 18 лет (+24 за неделю), 36667 человек в возрасте 18-64 лет (+645), 6913 – 65 лет и старше (+187). Заболело 2427 медработника (+41).

Сумщина остается в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 на 9-ом месте. А вот по новым случаям на 8-м – 218,3 случаев на 100 тысяч населения за 14 дней (неделю назад было 267,9). В среднем по Украине – 197,0 (224,4).