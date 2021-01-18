Досаждают насекомые-вредители? Не обойтись без инсектицидов

Инсектициды содержат в своём составе вещества, действие которых направлено на уничтожение взрослых особей, яиц и личинок. Кроме того, инсектициды используют для борьбы с эктопаразитами, бытовыми и переносящими болезни насекомыми, для защиты продовольственных запасов, тканей и других материалов.
Использование этих препаратов позволит предупредить потери урожая, приумножить его и улучшить его качество.
Различают три типа инсектицидов:
• Природные. Основаны на природных компонентах, обладающих свойствами защиты растений.
• Неорганические. По сути, они представляют собой соли металлов.
• Органические. Основаны на органических химических соединениях.
Одними из самых эффективных способов защиты растений считаются химические препараты.
Они характеризуются определёнными преимуществами по сравнению с другими протравителями:
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• быстрый результат;
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• широкий спектр действия;
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• безопасность для человека и урожая;
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• полное уничтожение сорняков после нескольких обработок без риска повторного появления.
Среди инсектицидов различают группы:
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• Кишечные. Большинство из них попадает через рот (опрыскивание листьев).
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• Контактные. Проникают через кожные покровы.
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• Системные. Считаются самыми эффективными.
• Фумиганты (газообразные вещества).
В зависимости от масштаба поражения выбирают химикаты сплошного действия, уничтожающие вредителей разных видов, или избирательные, предназначенные для борьбы с какой-то одной группой.
В данном случае для борьбы с вредителями применяются разные бактерии.
Главное преимущество биологических препаратов – экологичность, они безопасны для окружающей среды и людей.
Уничтожают вредителей такими способами:
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• опрыскиванием;
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• заделыванием порошка или гранул в почву;
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• опыливанием;
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• протравливанием посевного материала;
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• фумигацией шашками;
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• заманиванием в отравленные ловушки.
Если на участке постоянно применять химикаты с одним и тем же действующим веществом, у вредителей вырабатывается устойчивость к нему. Для предупреждения этого нужно обращать внимание на состав инсектицидов и менять их, выбирая средство на иной основе.
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