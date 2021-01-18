Досаждают насекомые-вредители? Не обойтись без инсектицидов Инсектициды – это препараты, которые используются в сельском хозяйстве для уничтожения насекомых-вредителей.

Инсектициды содержат в своём составе вещества, действие которых направлено на уничтожение взрослых особей, яиц и личинок. Кроме того, инсектициды используют для борьбы с эктопаразитами, бытовыми и переносящими болезни насекомыми, для защиты продовольственных запасов, тканей и других материалов.

Использование этих препаратов позволит предупредить потери урожая, приумножить его и улучшить его качество.

Типы инсектицидов

Различают три типа инсектицидов:

• Природные. Основаны на природных компонентах, обладающих свойствами защиты растений.

• Неорганические. По сути, они представляют собой соли металлов.

• Органические. Основаны на органических химических соединениях.

Химические инсектициды

Одними из самых эффективных способов защиты растений считаются химические препараты.

Они характеризуются определёнными преимуществами по сравнению с другими протравителями:

• быстрый результат;

• широкий спектр действия;

• безопасность для человека и урожая;

• полное уничтожение сорняков после нескольких обработок без риска повторного появления.

Среди инсектицидов различают группы:

• Кишечные. Большинство из них попадает через рот (опрыскивание листьев).

• Контактные. Проникают через кожные покровы.

• Системные. Считаются самыми эффективными. • Фумиганты (газообразные вещества).

В зависимости от масштаба поражения выбирают химикаты сплошного действия, уничтожающие вредителей разных видов, или избирательные, предназначенные для борьбы с какой-то одной группой.

Биологические инсектициды

В данном случае для борьбы с вредителями применяются разные бактерии.

Главное преимущество биологических препаратов – экологичность, они безопасны для окружающей среды и людей.

Способы и правила применения

Уничтожают вредителей такими способами:

• опрыскиванием;

• заделыванием порошка или гранул в почву;

• опыливанием;

• протравливанием посевного материала;

• фумигацией шашками;

• заманиванием в отравленные ловушки.

Если на участке постоянно применять химикаты с одним и тем же действующим веществом, у вредителей вырабатывается устойчивость к нему. Для предупреждения этого нужно обращать внимание на состав инсектицидов и менять их, выбирая средство на иной основе.

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