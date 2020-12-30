Как выбрать обои: разновидности и выбор цвета Обои – важнейший элемент интерьера, от которого напрямую зависит атмосфера в доме. К вопросу отделки необходимо подходить правильно, так что советуем внимательно отнестись к нашим советам по выбору.

Как определиться с типом обоев

Рекомендуем купить обои в интернет магазине – тут представлен большой ассортимент разновидностей, об основных из которых мы сейчас и поговорим.

Бумажные

Самая бюджетная версия, привычная классика, которая уже давно служит в качестве элемента декора. Высокой прочностью такие обои не отличаются, зато их не жалко, можно поменять в любое время.

Виниловые

У этих обоев бумажная основа, а сверху – слой ПВХ. Существует компакт-винил – обычно он имитирует камень или кирпич, обладает высокой устойчивостью к повреждениям. Есть вариация с химическим тиснением – идеальный выбор для комнаты, расположенной на солнечной стороне. Выбрать обои можно на сайте oboi.com.ua. Пользуется популярностью шелкография – это гладкие обои, которые своей поверхностью напоминают блестящий шелк.

Стеклообои

В основе данного материала ткани стекловолокна. Они прочные, могут служить десятилетиями. С помощью армирующих волокон удается достичь высокого уровня прочности, если выбрать такой отделочный материал – неприятного запаха плесени в комнатах не возникнет.

Флизелиновые

Данные обои изготавливают из флизелина – материала с гладкой поверхностью на вискозной основе. Для них характерны разные плюсы:

• высокая прочность;

• эластичность;

• отсутствие деформаций при наклеивании на стены;

• возможность перекрашивания.

Удалить такие обои легко, по крайней мере – значительно проще, чем любые бумажные. С обратной стороны полотна у многих моделей имеется клеевой состав, так что клей наносить следует только на стену.

Текстильные

Для производства таких обоев берут флизелиновую основу, сверху на нее наносят тканевые материалы. В данном случае много разных вариантов – шелк, лен, велюр.

Как правильно выбрать цвет

От цвета обоев напрямую зависит настроение владельца дома. Можно сделать маленькое помещение больше, при низких потолках – слегка приподнять их визуально. Выбор цвета – это индивидуальное решение. Необходимо принимать во внимание и назначение помещения, и его размеры. Дизайнеры не рекомендуют подбирать холодные цвета для комнат, в которых проводится много времени. Такая расцветка не повысит настроение, из помещения захочется уйти.

Если речь идет о кухне – лучше выбирать оранжевый цвет, желтый, оттенки зеленого, такие тона благотворно влияют на аппетит. А вот красный будет лишним – он служит раздражителем. В гостиной отлично будут выглядеть тканевые обои. Для спальни оптимальны спокойные оттенки.

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