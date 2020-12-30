Общество

admin
admin
Вчера 17:58278

Как выбрать обои: разновидности и выбор цвета

Обои – важнейший элемент интерьера, от которого напрямую зависит атмосфера в доме. К вопросу отделки необходимо подходить правильно, так что советуем внимательно отнестись к нашим советам по выбору.

Как определиться с типом обоев

Рекомендуем купить обои в интернет магазине – тут представлен большой ассортимент разновидностей, об основных из которых мы сейчас и поговорим.

Бумажные

Самая бюджетная версия, привычная классика, которая уже давно служит в качестве элемента декора. Высокой прочностью такие обои не отличаются, зато их не жалко, можно поменять в любое время.

Виниловые

У этих обоев бумажная основа, а сверху – слой ПВХ. Существует компакт-винил – обычно он имитирует камень или кирпич, обладает высокой устойчивостью к повреждениям. Есть вариация с химическим тиснением – идеальный выбор для комнаты, расположенной на солнечной стороне. Выбрать обои можно на сайте oboi.com.ua. Пользуется популярностью шелкография – это гладкие обои, которые своей поверхностью напоминают блестящий шелк.

Стеклообои

В основе данного материала ткани стекловолокна. Они прочные, могут служить десятилетиями. С помощью армирующих волокон удается достичь высокого уровня прочности, если выбрать такой отделочный материал – неприятного запаха плесени в комнатах не возникнет.

Флизелиновые

Данные обои изготавливают из флизелина – материала с гладкой поверхностью на вискозной основе. Для них характерны разные плюсы:

  • • высокая прочность;

  • • эластичность;

  • • отсутствие деформаций при наклеивании на стены;

  • • возможность перекрашивания.

Удалить такие обои легко, по крайней мере – значительно проще, чем любые бумажные. С обратной стороны полотна у многих моделей имеется клеевой состав, так что клей наносить следует только на стену.

Текстильные

Для производства таких обоев берут флизелиновую основу, сверху на нее наносят тканевые материалы. В данном случае много разных вариантов – шелк, лен, велюр.

Как правильно выбрать цвет

От цвета обоев напрямую зависит настроение владельца дома. Можно сделать маленькое помещение больше, при низких потолках – слегка приподнять их визуально. Выбор цвета – это индивидуальное решение. Необходимо принимать во внимание и назначение помещения, и его размеры. Дизайнеры не рекомендуют подбирать холодные цвета для комнат, в которых проводится много времени. Такая расцветка не повысит настроение, из помещения захочется уйти.

Если речь идет о кухне – лучше выбирать оранжевый цвет, желтый, оттенки зеленого, такие тона благотворно влияют на аппетит. А вот красный будет лишним – он служит раздражителем. В гостиной отлично будут выглядеть тканевые обои. Для спальни оптимальны спокойные оттенки. 

®

Общество

Юридичний всеобуч від служби зайнятості: 5 нюансів залучення до роботи у неробочі дні
Сегодня 12:46
Какие страховки можно оформить онлайн? ®
Вчера 21:17
Как выбрать обои: разновидности и выбор цвета
Вчера 17:58
На развитие туризма в регионах можно получить грант
Вчера 13:47
Газове збудження влади
Вчера 08:50
Збудували за 10 млн доларів, продали за 8 млн гривень: у Сумах розслідують продаж стадіону «Ювілейний»
11.01.2021 22:32
Компания Norfin – лидер по производству одежды для рыбалки и туризма
08.01.2021 19:45
Какие запчасти на Lacetti можно покупать на авторазборке ®
05.01.2021 19:22
С 2021 года пенсии будут получать не все
05.01.2021 13:56
На Сумщине с января меняется алгоритм получения всех видов социальной помощи
05.01.2021 09:51
Глухівчанка Ірина Колтакова зібрала унікальну колекцію дзвіночків, яку вписали у Книгу рекордів України
01.01.2021 18:33
С Наступающим! Итоги года на Сумщине
30.12.2020 09:35
view counter

Новости

На Сумщине 43230 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:59
Кібець Ростик: рецидив. Терміново потрібна допомога!
06.01.2021 16:23
В Сумах спасатели оказали помощь девушке, которая случайно закрылась на балконе
Сегодня 12:41
В Сумской ОГА заявили, что дорожники приступили к уборке снега
Сегодня 12:39
Школа с Сумщины выиграла 20 тысяч в проекте «Healthy Schools»
Сегодня 12:19
На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом
Сегодня 12:11
Сумской административный суд рассмотрел еще одно дело экс-мэра Конотопа
Сегодня 12:02
На Сумщине в условиях повышения цен и тарифов перерасчет субсидии будет выполнен автоматическая
Сегодня 11:51
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
Сегодня 11:38
Ушла из жизни уважаемый в Глухове терапевт
Сегодня 11:30
В Сумах полицейские оперативно задержали мужчину, который ограбил 39-летнюю женщину
Сегодня 11:22
На Сумщине внук убил бабушку и угнал авто
Сегодня 11:05
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Душа (Піт Доктер, 2020)
Душа (Піт Доктер, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 12.30; 16.00; 3D: 10.15; 14.15; 18.30
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.30; 12.00; 14.00; 14.30; 3D: 12.30; 16.30; 19.00
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кино
12.15
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Кино Планета Кино
21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Кино Планета Кино
16.30
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.00; 18.15
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.15; 19.00

Фото

13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.