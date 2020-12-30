Общество

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
05.01.2021 13:563081

С 2021 года пенсии будут получать не все

В 2021 году изменились требования к стажу - теперь для начисления выплат нужно будет доработать до 63 или 65 лет. Так что уже в 2021 году часть украинцев, рассчитывавших на пенсию, ее не получат.

О том, кому еще придется поработать до пенсии, рассказал "Обозреватель".

Те, кто не проработал 15 лет, не имеют права на пенсию. Это старое требование. К нему добавились новые. Так, увеличили порог для тех, кому 60 и 65 лет.

Если вам в этом году исполнится 60 лет и у вас будет:

- меньше 15 лет стажа. Пенсию по возрасту вы вообще не получите. Единственный выход: докупить стаж, иначе в лучшем случае государство может выдать пособие для малоимущего;

- от 15 до 18 лет стажа. Пенсию можно будет получить только через пять лет, когда вы достигнете своего 65-летия;

- если есть от 18 до 28 лет стажа. На выплату можно рассчитывать только в 2024-м, когда вам исполнится 63 года;

- если есть от 28 лет стажа. В таком случае можно рассчитывать на пенсию в 60 лет. Кстати, требования по стажу, которые описаны выше, ежегодно, до 2027-го, будут увеличиваться на 12 месяцев.

Однако требование к повышению стажа многих украинцев не коснется, но только пока. А вот в 2023 году для выхода на пенсию понадобится 30 лет. И тут окажется, что у большинства собирающихся на пенсию украинцев такого стажа просто нет.

По данным Федерации работодателей, в Украине 10,6 млн работников на 11,3 млн пенсионеров. Правда, есть еще самозанятые и предприниматели. В целом же один работающий содержит своими взносами одного пенсионера.

С минимальной зарплаты в Пенсионный фонд поступает всего 889 грн, а со средней зарплаты – около 1,8 тыс. грн. Разумеется, этих денег катастрофически не хватает. "Дыра" в ПФУ достигает более 170 млрд грн.

Международная организация труда подсчитала, что к 2050-му количество пенсионеров в Украине увеличится на 43,9%. Действующая система при таких обстоятельствах просто разрушится.

Все будущие пенсии урезали в рамках пенсионной реформы в 2017-м, изменив формулу. Если раньше за каждый отработанный год можно было получить 1,35% расчетного заработка, то сейчас – всего 1%.

К примеру, при средней зарплате (около 10 тыс. грн) и с 30 годами стажа в этом году можно будет получить пенсию в размере 2,3 тыс. грн. А если бы действовали старые правила, то при таких же условиях– 3,1 тыс. грн.

Это привело к тому, что даже со средней зарплатой пенсия будет ниже прожиточного минимума. "Для лиц с заработком, равным средней заработной плате в стране, действующая пенсионная формула обеспечит пенсию, которая будет выше относительной черты бедности и установленного законом прожиточного минимума, но ниже, чем фактический прожиточный минимум", – говорится в отчете МОТ.

Уже с 2027-го, чтобы получить выплату в 60 лет, понадобится как минимум 35 лет стажа. Сейчас с таким стажем всего половина пенсионеров, и ситуация особо не изменится. По оценкам Минсоцполитики, через семь лет около 45% украинцев вынуждены будут работать до 63 или 65 лет.

Общество

Юридичний всеобуч від служби зайнятості: 5 нюансів залучення до роботи у неробочі дні
Сегодня 12:46
Какие страховки можно оформить онлайн? ®
Вчера 21:17
Как выбрать обои: разновидности и выбор цвета
Вчера 17:58
На развитие туризма в регионах можно получить грант
Вчера 13:47
Газове збудження влади
Вчера 08:50
Збудували за 10 млн доларів, продали за 8 млн гривень: у Сумах розслідують продаж стадіону «Ювілейний»
11.01.2021 22:32
Компания Norfin – лидер по производству одежды для рыбалки и туризма
08.01.2021 19:45
Какие запчасти на Lacetti можно покупать на авторазборке ®
05.01.2021 19:22
С 2021 года пенсии будут получать не все
05.01.2021 13:56
На Сумщине с января меняется алгоритм получения всех видов социальной помощи
05.01.2021 09:51
Глухівчанка Ірина Колтакова зібрала унікальну колекцію дзвіночків, яку вписали у Книгу рекордів України
01.01.2021 18:33
С Наступающим! Итоги года на Сумщине
30.12.2020 09:35
view counter

Новости

На Сумщине 43230 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:59
Кібець Ростик: рецидив. Терміново потрібна допомога!
06.01.2021 16:23
В Сумах спасатели оказали помощь девушке, которая случайно закрылась на балконе
Сегодня 12:41
В Сумской ОГА заявили, что дорожники приступили к уборке снега
Сегодня 12:39
Школа с Сумщины выиграла 20 тысяч в проекте «Healthy Schools»
Сегодня 12:19
На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом
Сегодня 12:11
Сумской административный суд рассмотрел еще одно дело экс-мэра Конотопа
Сегодня 12:02
На Сумщине в условиях повышения цен и тарифов перерасчет субсидии будет выполнен автоматическая
Сегодня 11:51
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
Сегодня 11:38
Ушла из жизни уважаемый в Глухове терапевт
Сегодня 11:30
В Сумах полицейские оперативно задержали мужчину, который ограбил 39-летнюю женщину
Сегодня 11:22
На Сумщине внук убил бабушку и угнал авто
Сегодня 11:05
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Душа (Піт Доктер, 2020)
Душа (Піт Доктер, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 12.30; 16.00; 3D: 10.15; 14.15; 18.30
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.30; 12.00; 14.00; 14.30; 3D: 12.30; 16.30; 19.00
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кино
12.15
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Кино Планета Кино
21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Кино Планета Кино
16.30
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.00; 18.15
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.15; 19.00

Фото

13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.