С 2021 года пенсии будут получать не все В 2021 году изменились требования к стажу - теперь для начисления выплат нужно будет доработать до 63 или 65 лет. Так что уже в 2021 году часть украинцев, рассчитывавших на пенсию, ее не получат.

О том, кому еще придется поработать до пенсии, рассказал "Обозреватель".

Те, кто не проработал 15 лет, не имеют права на пенсию. Это старое требование. К нему добавились новые. Так, увеличили порог для тех, кому 60 и 65 лет.

Если вам в этом году исполнится 60 лет и у вас будет:

- меньше 15 лет стажа. Пенсию по возрасту вы вообще не получите. Единственный выход: докупить стаж, иначе в лучшем случае государство может выдать пособие для малоимущего;

- от 15 до 18 лет стажа. Пенсию можно будет получить только через пять лет, когда вы достигнете своего 65-летия;

- если есть от 18 до 28 лет стажа. На выплату можно рассчитывать только в 2024-м, когда вам исполнится 63 года;

- если есть от 28 лет стажа. В таком случае можно рассчитывать на пенсию в 60 лет. Кстати, требования по стажу, которые описаны выше, ежегодно, до 2027-го, будут увеличиваться на 12 месяцев.

Однако требование к повышению стажа многих украинцев не коснется, но только пока. А вот в 2023 году для выхода на пенсию понадобится 30 лет. И тут окажется, что у большинства собирающихся на пенсию украинцев такого стажа просто нет.

По данным Федерации работодателей, в Украине 10,6 млн работников на 11,3 млн пенсионеров. Правда, есть еще самозанятые и предприниматели. В целом же один работающий содержит своими взносами одного пенсионера.

С минимальной зарплаты в Пенсионный фонд поступает всего 889 грн, а со средней зарплаты – около 1,8 тыс. грн. Разумеется, этих денег катастрофически не хватает. "Дыра" в ПФУ достигает более 170 млрд грн.

Международная организация труда подсчитала, что к 2050-му количество пенсионеров в Украине увеличится на 43,9%. Действующая система при таких обстоятельствах просто разрушится.

Все будущие пенсии урезали в рамках пенсионной реформы в 2017-м, изменив формулу. Если раньше за каждый отработанный год можно было получить 1,35% расчетного заработка, то сейчас – всего 1%.

К примеру, при средней зарплате (около 10 тыс. грн) и с 30 годами стажа в этом году можно будет получить пенсию в размере 2,3 тыс. грн. А если бы действовали старые правила, то при таких же условиях– 3,1 тыс. грн.

Это привело к тому, что даже со средней зарплатой пенсия будет ниже прожиточного минимума. "Для лиц с заработком, равным средней заработной плате в стране, действующая пенсионная формула обеспечит пенсию, которая будет выше относительной черты бедности и установленного законом прожиточного минимума, но ниже, чем фактический прожиточный минимум", – говорится в отчете МОТ.

Уже с 2027-го, чтобы получить выплату в 60 лет, понадобится как минимум 35 лет стажа. Сейчас с таким стажем всего половина пенсионеров, и ситуация особо не изменится. По оценкам Минсоцполитики, через семь лет около 45% украинцев вынуждены будут работать до 63 или 65 лет.